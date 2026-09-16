El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con funcionarios del Banco Mundial para analizar posibilidades de financiamiento destinadas a sectores y proyectos estratégicos de la Argentina durante 2027. En paralelo, Fonplata aprobó una garantía de hasta US$ 250 millones que el Gobierno busca utilizar para obtener fondos de bancos internacionales.

“Mantuvimos un excelente encuentro con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe”, señaló Caputo a través de sus redes sociales. De la reunión también participaron Martín Tolivia, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, y Daniel Pierini, director ejecutivo alterno del Banco Mundial.

Según Caputo también destacó el vínculo con el organismo internacional y afirmó: “El respaldo del Banco Mundial a la Argentina y a las políticas económicas de nuestro país es total”.

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Fonplata aprobó una garantía

En paralelo, el Gobierno avanzó este miércoles en otra parte de su estrategia de financiamiento. El Fonplata - Banco de Desarrollo aprobó una garantía de hasta US$ 250 millones para la Argentina. La medida era esperada por el Ministerio de Economía porque permitirá avanzar en la búsqueda de un nuevo préstamo con bancos internacionales. La intención oficial es utilizar la garantía de Fonplata como respaldo para conseguir alrededor de US$ 500 millones de entidades privadas.

La operación aprobada tendrá como ejecutor al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, y estará vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería tendrá a su cargo los aspectos relacionados con ese régimen.

Una estrategia que también incluye al CAF

El esquema se suma a otra operación que el Gobierno comenzó a estructurar con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En julio, ese organismo aprobó una garantía por otros US$ 250 millones.

A partir de esa garantía, el Ministerio de Economía mantiene conversaciones con bancos internacionales de primera línea para obtener unos US$ 500 millones adicionales. De concretarse ambas operaciones, el objetivo oficial es reunir alrededor de US$ 1.000 millones mediante financiamiento respaldado por organismos multilaterales.

Fonplata tiene entre sus países accionistas a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La aprobación de la garantía representa, de esta manera, uno de los pasos previstos por el equipo económico para ampliar las fuentes de financiamiento y respaldar proyectos vinculados con inversiones estratégicas.