Cepo: el BCRA apuesta a un puente corporativo para fondear la balanza cambiaria

Ante la imposibilidad de salir a los mercados internacionales para emitir deuda soberana, el Gobierno activó un plan paralelo para fondear la balanza cambiaria. La estrategia consiste en tercerizar la búsqueda de dólares en el sector privado corporativo. A través de una sintonía fina sobre las restricciones de capital, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una flexibilización a medida para que las grandes empresas puedan volver a financiarse en el exterior y reestructurar sus pasivos atrapados.

La lupa oficial está puesta sobre un núcleo de USD 30.000 millones de piso y de USD 60.000 millones te techo, correspondientes a deudas operativas intrafirma, calculan especialistas que miran los números de las empresas multinacionales. La autoridad monetaria permitirá el acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) para cancelar esos pasivos, pero con un candado técnico que blinda las reservas a corto plazo. Las compañías solo podrán girar las divisas si consiguen que sus casas matrices les otorguen una refinanciación a cuatro años de vida promedio, con tres años de gracia para el pago exclusivo del capital.

El candado para evitar la salida de reservas

Según analizan en grandes firmas, se trata de una "zanahoria" corporativa para evitar que las empresas presionen de golpe sobre el mercado oficial y generen una corrida sobre las arcas públicas. Fuentes explicaron a PERFIL que esos USD 30.000 millones representan el volumen histórico con el que las compañías se mueven normalmente para operar, un nivel de fondeo idéntico al que administraban en la previa a la imposición del cepo cambiario entre 2017 y 2018. El objetivo de la norma podría ser evitar que esa masa de dinero exija liquidez inmediata.

El Banco Central flexibiliza el cepo al dólar para personas y empresas

Según los registros oficiales del BCRA al tercer trimestre de 2025, la deuda externa total con empresas del mismo grupo escaló hasta los USD 61.762 millones, marcando un crecimiento sostenido e ininterrumpido desde fines de 2022.

Al desarmar la composición sectorial de esta herencia privada, los tableros técnicos del Central muestran que casi un tercio de la deuda intrafirma está en manos de la industria manufacturera. Este sector concentra compromisos por USD 28.157 millones de manera directa con sus filiales internacionales, seguida de lejos por el rubro de la explotación de minas y canteras, que anota pasivos intrafirma por USD 12.792 millones.

Un exfuncionario del Central explicó que es una forma de obtener las divisas necesarias para compensar el déficit estructural entre los dólares que genera y los que demanda la economía. Con el mercado internacional bloqueado para la deuda soberana, el Tesoro está imposibilitado de emitir bonos en Wall Street para inyectar liquidez. Frente a esta asfixia, la ingeniería del BCRA consiste en utilizar la cuenta capital del sector corporativo como un respirador financiero.

Al permitirle a las multinacionales rollear sus pasivos externos por tres años a cambio de acceder al mercado oficial, la autoridad monetaria bloquea una sangría inmediata de divisas. Esos dólares que las empresas dejan de demandar o girar al exterior hoy actúan como un crédito indirecto: quedan retenidos en el sistema, oxigenan las reservas netas y le permiten al Gobierno sostener el funcionamiento de la macroeconomía apalancándose en el riesgo privado.

El factor Yuan y la diversificación del crédito

El plan del equipo económico también esconde una búsqueda pragmática de fondeo alternativo. La nueva normativa permite, por primera vez, la cobertura de moneda para pasivos externos nominados en divisas distintas al dólar. Hasta ahora, si una empresa tomaba crédito en yuanes para importar desde Asia o para apalancarse financieramente, no podía acceder al MLC para pagar los seguros de cobertura cambiaria frente a la moneda estadounidense.

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Con esta adecuación técnica, el Gobierno incentiva a los privados a expandir sus líneas de crédito hacia otras plazas internacionales. La estadística oficial sobre la deuda externa bruta confirma el potencial de esta diversificación de cartera. Dentro del stock total de préstamos entre empresas, la abrumadora mayoría está nominada en dólares. No obstante, ya existen pasivos corporativos atrapados por el equivalente a USD 2.699 millones en euros y USD 601 millones en yuanes.

La habilitación de los seguros de cambio cruzado apunta directamente a seducir este tipo de vectores de crédito. De esta forma, las filiales locales podrán endeudarse en moneda china o europea e inyectar liquidez al sistema sin asumir el riesgo contable de un eventual descalce de monedas en sus balances.

Dinámica para el mercado local

La entidad que conduce Santiago Bausili dispuso también una flexibilización operativa sobre el mercado de capitales doméstico. La resolución autoriza el acceso al mercado de cambios para el pago de Obligaciones Negociables (ON) locales y deudas comerciales con tres días de anticipación a la fecha de vencimiento. La medida busca dinamizar la plaza local al equiparar sus condiciones regulatorias con las que ya regían para los títulos corporativos emitidos bajo ley extranjera.

AM