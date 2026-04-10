Protestas de transportistas de granos paraliza puertos y generan pérdidas por US$ 100 millones

Transportistas de granos autoconvocados mantienen sus camiones al costado de rutas, lo cual genera el nulo movimiento de la cosecha desde los campos hacia los acopios y de éstos hacia los puertos. Las terminales bonaerenses de Quequén y Bahía Blanca son las más afectadas, lo cual genera el incumplimiento de entrega a los barcos que se encuentran esperando para la exportación. Desde la industria estiman que en estos cuatro días las pérdidas alcanzan los 100 millones de dólares.

El conflicto se desató por el aumento del gasoil, que solo en marzo aumentó 25%. "El combustible representa el 65% de los costos para los fletes, estamos trabajando a pérdida", afirmó Carlos Geneiro, secretario General de la Unión Nacional de Transportistas de la República Argentina (UNTRA). "En un flete de 3 millones de pesos, al propietario le quedan 280.000 y al chofer 200.000. Es una problemática de hace muchísimo tiempo, no solo viene de este gobierno. Con los aumentos del gasoil, estamos trabajando a pérdida".

Desde el sector agroexportador afirmaron que, “es tal vez la mayor cosecha de la historia de Argentina”

Aunque otras entidades como Fadeeac, Catac y Fetra establecen una tarifa de referencia, los pagos se terminan pactando entre los productores y acopiadores con los transportistas. Luego de los aumentos del gasoil, esas entidades establecieron un incremento de 13,16% para la tarifa de referencia, lo cual es rechazado por UNTRA. "Nosotros necesitamos que sea un 30% por sobre ese porcentaje que establecieron esas cámaras, es decir que el aumento debería ser 17%", sostuvo Geneiro ante la consulta de PERFIL.

Las protestas de los dueños de camiones se extienden en decenas de ciudades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y, según Geneiro, "este viernes se sumó Misiones y podría sumarse Rosario, donde tenemos pensado llevar 400 camiones".

Desde las entidades de acopiadores habían ofrecido un incremento de 10% que luego podría volver a ajustarse de acuerdo con la evolución del precio de los combustibles.

El Gobierno se despega del conflicto

Este viernes, la UNTRA envió un escrito al Gobierno nacional "con el fin de exigir la apertura inmediata de una instancia formal de negociación".

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía emitió un comunicado recordando que desde el año pasado "no tiene injerencia en la tarifa de referencia del transporte automotor de cargas, la cual es acordada entre productores y prestadores del servicio".

"Desde 2025, la Secretaría de Transporte de la Nación dejó de intervenir en dichas negociaciones y no tiene responsabilidad alguna sobre los acuerdos que eventualmente se generen entre las partes", señala el escrito oficial.

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidieron "que se alcancen acuerdos para normalizar el transporte de carga agrícola en el país".

Según la entidad, "hoy estamos todos afectados, productores que no cobran por no poder cargar, acopiadores y cooperativas, semilleros, insumos fábricas, puertos y demás operadores comerciales, transportistas que pierden viajes, Estados provinciales y municipios que no recaudan, y finalmente el Estado nacional dado que ya existen embarques que están siendo atendidos por países competidores ante la falta de mercadería en Argentina".

Por su parte, las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe consideran "necesario que las partes involucradas, junto con las autoridades competentes, continúen trabajando en instancias de diálogo que permitan superar la situación planteada a la mayor brevedad posible, restableciendo condiciones de normalidad en la circulación de cargas".

LM