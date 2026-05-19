La Justicia convalidó la quiebra de la compañía Aires Del Sur (ADS), cuya planta operaba en la ciudad de Río Grande y se encargaba de la fabricación de los equipos de aire acondicionado para las marcas Electra y Fedders. Con el cierre, se vieron perjudicados 140 empleados.

El uso de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 59,8%, según el INDEC

La decisión fue formalizada en el Boletín Oficial Provincial de este martes 19 de mayo, en el marco del expediente número 34.513 caratulado “Aires del Sur S.A. s/quiebra perdida por el propio deudor”, tramitado ante la secretaria del Juzgado Civil y Comercial Nº1 del DJN.

La decisión fue requerida por el propio directorio de ADS, presidido por Roberto Ángel Ceretti, quien asumió en noviembre de 2025 y presentó la solicitud de quiebra en febrero de este año. En su presentación judicial, el empresario describió que la empresa estaba bajo un “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”.

Los trabajadores ocupan la planta hace casi 2 meses y esta mañana informaron a los medios locales que continuaran con la medida de fuerza reclamando no solo por sus puestos laborales, sino además sus salarios adeudados y buscando retomar la continuidad operativa de la planta.

“Estamos, como trabajadores de Aires del Sur, en conjunto con nuestra organización gremial, ratificando la firme decisión de continuar con la misma convicción del día uno”, mencionaron los empleados en la conferencia, para luego agregar que tras 56 día de tomar la planta “tal vez hoy, en vez de ser el día 57, comience la cuenta de cero, porque hoy comienza otra etapa”.

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Qué es lo que dice el edicto del juzgado

El Juzgado civil comercial N°1 indicó que las observaciones a los pedidos verificatorios deberán remitirse a una dirección de correo electrónico. Además, se ha fijado el día 5 de agosto como fecha para la cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y los títulos pertinentes.

Por otro lado, se dictaminó que, en el plazo de 72 horas, la empresa y terceros deberán entregar a la justicia todos los bienes del deudor que se hallaren en su poder. Al mismo tiempo, dentro de ese mismo plazo deberán presenta los bienes y la documentación de la empresa.

Por último, “se prohibió hacer pago y/o entrega de bienes a la fallida so pena de ineficiencia”.

El uso de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 59,8%

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,8% en marzo de 2026, superando al registro del mismo mes del año pasado, cuando alcanzó el 54,4%. Además, es el más alto desde octubre de 2025, cuando había registrado 61,0%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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El sector energético y la industria pesada fueron los pilares de este crecimiento interanual. Según el documento oficial: "Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,0%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70,0%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%)".

La refinación del petróleo, con su imponente 86,0%, respondió a un mayor procesamiento de crudo, mientras que las industrias metálicas básicas (73,3%) se vieron beneficiadas por un aumento del 17,1% en la producción de acero crudo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

GZ