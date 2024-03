Arranca marzo y será un mes bisagra para el mercado que espera con ansias el discurso que de esta noche el presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa. Un discurso que puede tener fuerte impacto el lunes cuando abran los mercados. Pero que tendrá especialmente injerencia en el "humor social". Para los analistas consultados por PERFIL, la situación tendría aristas muy distintas si el discurso fuera conciliador, o si fuera más duro y mostrara una posición oficial más intransigente.

En caso de que cristalice la segunda alternativa, para el Lic Gastón Lentini eso podría conducir un humor social más álgido de acá a mitad de año. "Si no se logran conducir justamente los reclamos de las masas sociales, podemos tener un desencadenamiento de este proceso de gobierno que tal vez no sea el más feliz para ninguno de nosotros", adelantó el analista, quien también consideró un escenario positivo si se establece un sistema de cosecha que favorezca a que los productores liquiden. "Eso haría que ingresen dólares al país, lo que llevaría, entre otras cosas, a que baje el riesgo país, impulsaría los bonos soberanos, y eso haría tal vez, en un caso hipotético y positivo, que empiecen a llegar fondos desde el exterior, o incluso que pueda abrirse el mercado de deuda internacional para las empresas o hasta para el Estado", adelantó el analista.

Para el estratega, los escenarios cambiarán según la postura del presidente, ya sea "si Javier Milei anuncia de alguna forma que va a tomar una posición de colaboración y negociación con el Congreso, o si por el contrario, va a tomar una posición antagonista donde busque 'dentro de la ley todo y fuera de la ley nada' llevar adelante todas las medidas que él considere, sin pasar por el Congreso".

Un discurso con más diagnóstico y menos medidas

Sin embargo, la economista Elena Alonso de Emerald Capital, no espera un discurso del presidente Milei a la Asamblea Legislativa muy distinto en el plano económico al que viene apelando desde que comenzó a gobernar. "Para mi va a seguir hablando en la misma línea. Los discursos han sido siempre muy importantes en este sentido, pero creo que va a remarcar los logros que ha tenido el gobierno y que vamos hacia un punto en el que la recesión y el ajuste van a existir", indicó.

Además comentó que sí tiene más expectativas respecto a la posición política que adopte "respecto de la relación con los gobernadores, a ver si eso encamina un poco las cosas o no en el diálogo. Pero, si sigue en la misma línea de los anuncios anteriores, el impacto económico de este discurso no creo que vaya a haber mucha variación en lo que pasa el lunes en los mercados", adelantó. Para la economista "si tiene un discurso muy duro puede ser que el dólar suba un poquito y el mercado caiga en igual medida porque se tensa un poco la cuerda, pero no veo que vaya a repercutir demasiado", adelantó.

La inflación mantiene la desaceleración con una fuerte caída del consumo

Algo similar espera el economista Nicolás Olivé Durand, analista de Rudolph, quien explicó a PERFIL que según su análisis y respecto del discurso de Milei el mercado parece que espera más un diagnóstico económico y enfocado en lo político que medidas económicas puntuales.

"El mercado está haciendo su partido en base a los datos duros que se ven en la economía. El camino trazado por el actual gobierno y la credibilidad en cuanto al rumbo de acción están intactos. Eso puede verse en como reacciona el mercado en cada declaración del ministro de economía, convalidando con precios", indicó el estratega.

Para Olivé Durand "El gobierno tiene expectativas de lograr poner nuevamente al país dentro del mercado, para eso es necesario generar certidumbre en los pagos, para bajar el riesgo país y para que esto se produzca, el precio de los bonos debe subir.

¿Qué pasó en febrero con los mercados?

Los cruces entre el Gobierno nacional y los gobernadores tuvieron en su impacto en el mercado durante el segundo mes del año. Por un lado los dólares financieros mantuvieron tendencia a la baja, y la divisa paralela vivió una especie de "veranito cambiario" impulsado en gran medida por la liquidación de divisas de empresas y ahorristas que atraviesan la recesión y cuyos ingresos no "empardan" con los gastos disparados por la inflación.

Respecto de los tipos de cambio financieros, desde AdWise Capital atribuyeron la baja "al exceso de cobertura y a la necesidad de contar con pesos para participar en la liquidación de Bopreal y por el acceso al MULC de las MIPYMES. Sin ir más lejos, a pesar de que el tipo de cambio real cede, el BCRA no deja de comprar reservas: u$s 6.700 millones en los últimos 30 días".

Timerman: "El conflicto con los gobernadores puede desencadenar un pedido de juicio político"

En su baja, los dólares financieros impactaron en el Merval. No fue un buen mes para las acciones argentinas que cayeron 19% en pesos. Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL agregó que "si se tiene en cuenta el desempeño del Merval midiendo su variación respecto al dólar financiero conocido como contado con liquidación (CCL), cayó un 4,53% en febrero, cerrando el mes en 953 puntos. Así, en lo que va del 2024, el selectivo argentino parece haber puesto una pausa lógica a su buena racha y en el año registra una leve baja de un 0,6% en dólares", agregó.

Respecto de la baja del Merval, Nicolás Olivé Durand, estratega de Rudolph indicó a PERFIL: "Hace un tiempo que veíamos un Merval sobrevaluado en términos de dólar respecto al precio de los bonos. No nos cuadraba que a los niveles de riesgo país dados tuviéramos un Merval cotizando tan alto en términos de dólar", aseguró el analista, pero también indicó que "el movimiento a la baja no se debe a más cuestiones que movimientos normales del mercado y del flujo de los fondos que interactúan". En el mismo orden agregó: "A su vez, la baja del CCL encuentra explicación en los exportadores liquidando, a la vez que el mercado local no puede absorber esos dólares del mercado", consideró.

En cuanto a los bonos, Donzelli precisó que "tuvieron una importante suba, con un rendimiento positivo de entre el 15% y el 16% en dólares. Sí bien hubo noticias que generaron un impacto en la cotización de estos activos, entendemos que la suba responde a cierto respaldo por las medidas de ajuste del nuevo gobierno que buscan tratar de ordenar los desajustes macroeconómicos que aún afectan a la economía argentina". Respecto de los bonos CER "tuvieron un rendimiento positivo en pesos, del 9,5%, cifra que es positiva en comparación a lo que fue la renta variable, pero que se ha quedado por debajo de la inflación", graficó



Los frentes del Gobierno: la CGT amenaza con un nuevo paro general mientras los ministros de Milei intentan acercarse a los gobernadores

"Falta saber si vamos a ver una nueva devaluación del oficial o algún elemento que permita o que estimule a los productores justamente a exportar esos granos y generar ingresos en dólares para el país. Porque si los exportadores no se suben a este proyecto exportando granos con un oficial de 850 más o menos como está hoy, bueno, va a haber un problema porque esos dólares hacen falta y mucho.

¿Hacia la unificación cambiaria?

Ignacio Morales, Investment Director de Wise Capital analizó en su informe diario por qué la baja de los dólares y la reducción de la brecha podría aproximar los tiempos de la unificación cambiaria.

La expectativa de inflación anual cayó casi 60 puntos, según la Universidad Di Tella

"El dólar libre cerró febrero con una caída de 14% ($1030) mientras que el dólar mayorista lo hizo a $835. La brecha cambiaria se redujo a 23%. Esto aproxima los tiempos de la unificación cambiaria. Ahora, a no confundir la calma del CCL, la convalidación del ajuste cambiario mensual con el Dólar Futuro (no nos olvidemos que es un juego de tasas), con que no habrá más saltos. Esperamos que en septiembre haya unificación cambiaria; el FMI la espera para junio... ¿y si el Gobierno decide hacerlo en mayo pensando en la liquidación de la soja? Llevar el Dólar Mayorista al mismo valor del que arrojan los Pasivos Monetarios implica un ajuste cambiario de 28,5% para luego no necesitar ajustarlo en términos reales porque entrará a jugar la oferta y demanda vía ingreso de dólares de la cosecha", indicó.

Por su parte, Olivé Durand de Rudolph también prevé que la unificación cambiaria llegaría antes de lo esperado. "Con perspectivas -reales- de una inflación a la baja, con un BCRA comprando dólares de forma consistente, nos permite inferir que veremos una unificación cambiaria que puede darse incluso antes de lo que se planifica".

El rol de la inflación

Queda una variable importante a considerar y es la inflación. "Si bien todas las expectativas son de una inflación a la baja, donde podemos tener un dígito de inflación mensual en esta primera mitad del año, lo que sería realmente un logro, tenemos que considerar también que todavía falta ajuste de tarifas; el ajuste de todos los gremios y paritarias, y eso puede hacer que la inflación, vuelva a subir", adelantó Gastón Lentini.

Para el experto en mercados, "el riesgo está en cuál será el humor social; porque si no se logran conducir justamente los reclamos a las masas sociales, podemos tener un desencadenamiento de este proceso de gobierno que tal vez no sea el más feliz para ninguno de nosotros. Ojalá que eso no pase y que se defina un escenario positivo de círculo virtuoso, en caso de que se liquiden exportaciones, baje riesgo país, se engorden las reservas del Banco Central, y tengamos, tal vez, una Argentina un poquito más parecida a un país normal", concluyó. Por lo pronto, las miradas, y los oídos, estarán en el discurso de esta noche.