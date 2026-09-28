lunes 28 de septiembre de 2026
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Cuáles son los mejores descuentos en supermercados para este lunes 28 de septiembre

Las billeteras virtuales y entidades bancarias ofrecen promociones exclusivas para sus clientes en las principales cadenas del país.

Supermercado 31072026
Supermercado | Bloomberg

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen una gran variedad de promociones para ahorrar en las compras de supermercado. Este lunes 28 de septiembre, los usuarios podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés que les permitirá cuidar su bolsillo frente a la inflación.

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Ahorro en supermercados: descuentos en bancos para el lunes 28 de septiembre

Para este lunes, Coto cuenta con varias promociones bancarias. Por ejemplo, el ICBC ofrece un 20% y un 30% de descuento, con tope de reintegro de $15.000 y $20.000 respectivamente. En paralelo, el Banco Galicia también ofrece un 20% de ahorro, beneficio que también está disponible para utilizar en ChangoMás.

Descuentos Supermercados Septiembre 26

Por otro lado, las entidades ofrecen distintos planes de cuotas en las cadenas de supermercados. Por ejemplo, en Coto, BBVA y Banco Galicia ofrecen entre 6 y 12 cuotas sin interés, mientras que el Banco Nación ofrece hasta 20 y en Vea, Disco y Jumbo otorga hasta 6.

Promociones de billeteras virtuales en supermercados este lunes

Mercado Pago ofrece un 15% de descuento con tope de reintegro de $15.000 en Carrefour, junto con hasta 3 cuotas sin interés que también están disponibles en Día y Changomás.

Por otra parte, MODO ofrece un 20% de descuento en esta última cadena y un 5% de ahorro para jubilados y pensionados al utilizar las tarjetas de crédito de BNA+ en Día y Carrefour.

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Cuenta DNI cuenta con un 10% de descuento en Día y otorga un 5% extra a jubilados. Asimismo, NaranjaX otorga hasta 3 cuotas sin interés en Coto y Día, 4 cuotas en Carrefour y hasta 12 cuotas sin interés en Vea, Disco y Jumbo.

JSM

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