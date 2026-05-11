Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este martes 12 de mayo

Para este martes 12 de mayo de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados presenta distintas opciones clave para quienes deseen aliviar el bolsillo y llenar el changuito en un contexto donde la inflación sigue bajo presión, destacándose especialmente las promociones en Coto y ChangoMás.

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MODO y Macro y Supervielle: Los reyes indiscutido del ahorro este viernes

Para este martes las cartera de descuentos es bastante amplia, por lo que es un día ideal para realizar las compras del super. Tanto MODO, como Macro y Supervielle ofrecen batería de beneficios en distintas cadenas que vale la pena aprovechar para ahorrar lo máximo posible:

- ChangoMás: 25% de descuento y un tope de reintegro de $8.000 por semana pagando con NaranjaX. Por otro lado, el Banco Supervielle ofrece un 20% de descuento pagando con Visa. La promoción tiene un tope de de reintegro de $25.000 por semana.

- Coto: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 con tarjetas Visa del Banco Macro a través de MODO. A través de la app de MODO se ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $25.000, eso si, con un mínimo de compra de $60.000. Por otro lado, Supervielle un 25% de descuento con un tope de reintegro de $30.000 pagando con tarjetas Visa o Mastercard. Por último para esta cadena de supermercados, NaranjaX ofrece un 25% de descuento con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

Otras oportunidades de ahorro

Si bien las entidades anteriormente mencionadas ofrecen la mayor variedad de descuentos para este día, existen otras alternativas de ahorro para aprovechar. El Banco Nación ofrece un 5% de descuento en supermercados Día con un tope de reintegro de $5000 por semana. Esta promoción esta vigente de lunes a viernes.

Por otra parte, Vea, Jumbo y Disco ofrecen un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 con tarjetas Visa del Banco Macro pagando con MODO. A través de la app de MODO se ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $25.000, eso si, con un mínimo de compra de $100.000. El grupo Cencosud también ofrece un 30% de descuento con NaranjaX. El tope de reintegro es de $10.000 por semana.

Por último, en esta misma cadena de supermercados, el Banco Supervielle ofrece un 25% de descuento pagando con Visa y MasterCard. El topde de reintegro es de $30.000.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este martes:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 12 cuotas sin interés mediante Banco Galicia y 12 cuotas con el Banco Nación.

Por otro lado, Chango Más mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago utilizando QR como método de pago.