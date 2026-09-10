Cuáles son los mejores descuentos en supermercados para este jueves 10 de septiembre

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen una gran variedad de promociones para ahorrar en las compras de supermercado. Este jueves 10 de septiembre, los usuarios podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés que les permitirán cuidar su bolsillo frente a la inflación.

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Ahorro en supermercados: descuentos en bancos para el jueves 10 de septiembre

Todos los jueves, el Banco Nación ofrece un 5% de descuento en Día y Carrefour, mientras que en Coto otorga hasta 20 cuotas sin interés al abonar con Visa o Mastercard. En esta cadena también se podrá acceder a un 20% de descuento por parte de ICBC, promoción que también es válida en ChangoMás.

El Banco Galicia cuenta con un 20% de descuento en Vea, Jumbo y Disco, donde también ofrece hasta 3 cuotas sin interés, mientras que el BNA ofrece hasta 6. También ofrece planes de hasta 12 cuotas en Coto, donde ICBC otorga hasta un 25% de ahorro en sus sucursales.

Promociones de billeteras virtuales en supermercados este jueves

Hoy los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en Jumbo pagando con MODO, así como también un 5% menos al pagar con tarjetas de BNA+ en Día y Carrefour. Por otro lado, en este último Mercado Pago ofrece un 15% de descuento durante todos los jueves de septiembre.

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Esta billetera también ofrece planes de entre 2 y 3 cuotas sin interés en Coto, Carrefour, Día y ChangoMás. Asimismo, NaranjaX también otorga 3, 4 y 12 cuotas sin interés en los supermercados mencionados, junto con Disco, Vea y Jumbo.

JSM