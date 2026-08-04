Comercio electrónico: 8 de cada 10 argentinos buscan cuotas antes de comprar

La diversidad de medios de pago y el acceso a cuotas se consolidaron como dos factores determinantes para el comercio electrónico argentino. En un escenario de consumo condicionado por el poder adquisitivo, la decisión de concretar una compra online depende cada vez más de las alternativas financieras ofrecidas por las plataformas y los comercios.

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Así lo refleja el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025, elaborado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) junto con Kantar Insights. El relevamiento muestra que el apartado “Medios de Pago y Financiamiento” representó el 25% de los motivos para elegir el canal online, frente al 21% registrado durante 2024.

Dentro de esa categoría, el 16% de los compradores destacó la posibilidad de utilizar cualquier medio de pago, mientras que el 15% valoró especialmente el acceso a cuotas. La seguridad de las operaciones, los envíos gratuitos y la posibilidad de realizar compras internacionales también aparecen entre los principales estímulos para recurrir al ecommerce.

El fenómeno se produce dentro de un mercado que continúa ampliándose. Durante 2025 se incorporaron cerca de 1,34 millones de nuevos compradores digitales, por lo que el universo total alcanzó los 25,1 millones de usuarios. La facturación del sector superó los $34 billones, con un crecimiento nominal anual del 55%, mientras que las órdenes de compra avanzaron 3%, hasta los 253 millones.

Las compras internacionales también ganan terreno

La posibilidad de comprar productos en el exterior aparece como otro de los factores que impulsan la utilización del canal online. El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo quedó reflejado en las importaciones mediante servicios de courier, que alcanzaron un récord de US$ 125 millones durante junio de 2026, con un incremento interanual del 73,8%.

Según un informe de la consultora Analytica, durante el primer semestre las compras ingresadas mediante este sistema acumularon US$ 643 millones, un 104,2% más que en el mismo período del año anterior. El volumen movilizado por el courier ya equivale aproximadamente al 40% de las ventas realizadas por los shoppings en categorías específicas como indumentaria, productos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes. En 2024, esa relación se encontraba por debajo del 10%.

Pese al fuerte crecimiento, el fenómeno todavía presenta una incidencia moderada sobre el comercio exterior agregado: en junio, las operaciones vía courier representaron el 1,8% de las importaciones totales y el 13,5% de las compras externas de bienes de consumo. La expansión del sistema fue favorecida por la flexibilización del régimen, la estabilidad cambiaria y el mayor poder de compra de los salarios medidos en dólares.

La financiación se volvió decisiva para concretar una compra

El informe de CACE, revela que la posibilidad de pagar en cuotas resulta relevante para el 81% de los consumidores: el 50% afirmó que influye “mucho” en sus decisiones y otro 31% indicó que influye “algo”. En 2024, ese porcentaje conjunto había sido del 76%, lo que marca un incremento de cinco puntos porcentuales en apenas un año.

Los datos de las empresas muestran una tendencia similar. En 2025, el 54% de las ventas financiadas se realizó en plazos de tres a seis cuotas: el 28% correspondió a tres pagos y el 26% a seis. Por otra parte, el 27% se concretó en una cuota, mientras que el 20% se distribuyó en planes de siete o más pagos.

De esta manera, ocho de cada diez operaciones financiadas se concentraron en plazos de hasta seis cuotas. Para los comercios, el dato evidencia que la financiación dejó de ser solamente un beneficio promocional y pasó a integrar la propuesta comercial necesaria para sostener las conversiones.

Las tarjetas conservan el liderazgo, pero avanzan las billeteras

Las tarjetas de crédito continuaron siendo el principal medio utilizado para las compras online. Entre los consumidores relevados, el 31% declaró emplearlas mediante plataformas o billeteras electrónicas. Luego se ubicaron las transferencias desde billeteras, con el 24%; las tarjetas de débito online, con el 21%; y las transferencias bancarias, con el 16%.

Desde el lado de los comercios, las tarjetas de crédito concentraron una participación neta del 67% de las ventas digitales durante 2025, por debajo del 74% registrado un año antes. Sin embargo, las transferencias desde billeteras electrónicas saltaron del 8% al 20%, mientras que las tarjetas de débito aumentaron del 8% al 10%.

La plataforma de pagos se convierte en una decisión estratégica

Ante la multiplicación de billeteras, tarjetas y transferencias interoperables, la elección de la infraestructura tecnológica comenzó a ocupar un lugar central en la estrategia de los comercios digitales.

Las empresas necesitan pasarelas capaces de procesar distintos instrumentos, adaptarse a las modificaciones regulatorias, reforzar la seguridad de las operaciones y escalar junto con el crecimiento del negocio. Para el consumidor, esa complejidad debe quedar oculta detrás de una experiencia simple, rápida y sin fricciones al momento de finalizar la compra.

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“El crecimiento de los pagos con billeteras es la cara visible de una transformación más profunda que ocurre en la digitalización y la infraestructura de pagos”, explicó Natalia López, integrante de la Comisión Directiva de CACE.

Según López, es la plataforma la que permite transformar esa preferencia del consumidor en una venta efectiva, ya sea mediante Transferencias 3.0 con QR o a través de tarjetas. “La plataforma de pagos ya es una decisión de negocio, no solo técnica: el resultado se ve en el checkout, donde el comercio demuestra que resolvió esa sofisticación por dentro y le ofrece al usuario una experiencia simple para completar su compra”, señaló.

El BCRA confirma el crecimiento acelerado de los pagos con QR

Los últimos datos del Banco Central refuerzan la tendencia observada por CACE. En junio de 2026 se efectuaron 108,2 millones de pagos con transferencias iniciados mediante códigos QR interoperables, lo que representó un crecimiento interanual del 75,4%.

Esas operaciones movilizaron $2,6 billones, con un incremento real del 67,4% respecto del mismo mes del año anterior. El 53,5% de los pagos fue iniciado desde cuentas bancarias con CBU y el 46,5% desde cuentas de pago con CVU. Entre los comercios receptores, el 52,4% de las operaciones terminó acreditado en cuentas de pago.

El organismo monetario también informó que existen 90 billeteras digitales interoperables registradas y 62 aceptadores de pagos con transferencia. La evolución de las operaciones muestra que el QR pasó de ser una alternativa complementaria a convertirse en el principal mecanismo de inicio de los pagos mediante transferencias.

Al mismo tiempo, las tarjetas mantienen un peso significativo dentro del sistema. En mayo —último dato disponible— se realizaron 183,8 millones de pagos con crédito por $11,4 billones, frente a 169,4 millones de operaciones con débito por $5,2 billones.

FN/MSS