Créditos en crisis: la mora frenó su suba tras 19 meses, pero Milei rechazó intervenir para asistir a los deudores

La morosidad del crédito en Argentina se convirtió en uno de los principales focos de preocupación económica tras alcanzar niveles récord durante los últimos meses. Aunque un informe de la consultora 1816 mostró que en junio se interrumpió la racha de 19 aumentos consecutivos en el incumplimiento de pagos, el debate sigue abierto luego de que el presidente Javier Milei descartara una intervención estatal y defendiera que la solución debe surgir de acuerdos entre bancos y clientes.

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El planteo presidencial llegó en un contexto en el que distintos estudios coinciden en que millones de personas enfrentan dificultades para sostener sus deudas, aunque difieren sobre la evolución más reciente del fenómeno y las causas que explican su crecimiento.

En junio se interrumpió la racha de 19 aumentos consecutivos en el incumplimiento de pagos.

Milei participo en una entrevista con Luis Majul en LN+, en donde rechazó la posibilidad de implementar medidas específicas para aliviar la situación de los deudores. "Es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo", afirmó al referirse al aumento de la morosidad, y sostuvo que trasladar el problema al Estado "es pasarle la cuenta a todos los demás".

También remarcó que "obviamente" quien toma un crédito es responsable de esa decisión y, al ser consultado por las familias que no pueden afrontar los pagos, respondió: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?". Además, sostuvo que la refinanciación "es un problema entre privados" y aseguró que el Gobierno "fomenta la refinanciación".

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Una leve mejora después de 19 meses de deterioro

Mientras el Gobierno insiste en que la solución llegará de la mano de mejores condiciones macroeconómicas, un informe de 1816 elaborado a partir de la Central de Deudores del BCRA mostró un dato alentador: la mora dejó de crecer en junio por primera vez desde octubre de 2024.

Según ese relevamiento, la mora total del sector privado no financiero descendió de 7,7% en mayo a 7,6% en junio. En el mismo período, la mora de las familias pasó de 12,8% a 12,7%, mientras que la de las empresas permaneció estable en 3,5%.

El informe calificó esa variación como "una muy buena noticia", ya que puso fin a 19 meses consecutivos de aumentos. Además, señaló que durante 2026 las versiones preliminares de la base de datos prácticamente no registraron diferencias respecto de los datos definitivos que luego publica el Banco Central.

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Sin embargo, esa mejora puntual contrasta con otros diagnósticos que advierten que la problemática continúa siendo estructural y que el deterioro acumulado todavía condiciona a millones de hogares.

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Desde Equilibra señalaron que la mora del crédito al sector privado "casi se quintuplicó" en apenas 18 meses, al pasar del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026. El estudio remarcó que el incumplimiento golpeó con mayor fuerza a las personas que a las empresas y fue especialmente elevado en las entidades no financieras.

La mora del crédito al sector privado "casi se quintuplicó" en apenas 18 meses.

Ese trabajo sostuvo que el crecimiento del crédito permitió amortiguar la caída de los ingresos familiares, pero advirtió que la carga de los servicios de deuda sobre la masa salarial pasó de 8,7% a 24,1% en dos años. Además, estimó que 5,8 millones de personas ya se encontraban en mora y alertó que el atraso comenzó a extenderse también hacia el pago de expensas, prepagas y otros compromisos cotidianos.

La carga de los servicios de deuda sobre la masa salarial pasó de 8,7% a 24,1% en dos años.

En la misma línea, Analytica indicó que la irregularidad de la cartera de crédito a las familias volvió a subir en mayo hasta el 15,9%, aunque la cantidad de personas con al menos una deuda en mora permaneció prácticamente estable en 5,3 millones. El informe también destacó que el sistema financiero ampliado ya alcanza a 19,8 millones de personas y que las Fintech y otros proveedores presentan niveles de mora superiores a los bancos tradicionales.

Las Fintech y otros proveedores presentan niveles de mora superiores a los bancos tradicionales.

Por su parte, Hernán Letcher sostuvo que, aunque la mora bancaria bajó marginalmente en junio, la cantidad de personas morosas siguió creciendo. Según sus cálculos, hubo 57.568 nuevos deudores en bancos y otros 42.759 con proveedores de crédito no financiero, elevando el total a 5.904.900 personas. A su entender, el freno en el otorgamiento de préstamos bancarios está empujando a las familias hacia billeteras virtuales, mutuales, cooperativas e incluso al crédito informal.

Endeudarse para llegar a fin de mes

El deterioro también aparece reflejado en la encuesta difundida por Zentrix, que muestra un cambio en las razones por las cuales los argentinos recurren al crédito. Según ese estudio, el 61,9% tomó deuda durante el último semestre, pero el 53,7% lo hizo porque sus ingresos ya no alcanzaban para cubrir los gastos básicos. La compra de bienes durables explicó apenas el 11,5% del endeudamiento.

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El informe agregó que casi la mitad de quienes se endeudaron tiene dificultades para afrontar los pagos: al 28,9% le cuesta mucho cumplir con las cuotas, el 12% ya registró atrasos y el 6,4% directamente afirmó que no puede pagar. Además, el 55% consideró que las tasas de interés son tan elevadas que el crédito "termina siendo una trampa".

Casi la mitad de quienes se endeudaron tiene dificultades para afrontar los pagos.

Ese diagnóstico coincide con otro dato señalado por Equilibra: entre los jóvenes de 18 a 29 años, apenas cuatro de cada diez acceden al crédito formal y cerca del 40% de ellos ya se encuentra en mora. Zentrix, por su parte, agregó que el 35,8% de las personas de entre 18 y 39 años recurrió a prestamistas o financieras informales, muy por encima del 7% registrado entre los mayores de 60 años.

El debate sobre la salida

Frente a este escenario, Milei defendió que el camino para aliviar la situación pasa por consolidar la estabilidad macroeconómica. Según explicó, la mejora en la calificación crediticia de la Argentina permitirá reducir el riesgo país, bajar las tasas de interés y extender los plazos de financiamiento. "Todo lo que podemos hacer desde la macroeconomía lo hacemos" y "bajar la inflación también ayuda a tener tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más largos", afirmó.

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Sin embargo, otros economistas ponen en duda que una reducción del costo del crédito alcance para revertir el problema. Amílcar Collante advirtió que "el problema micro pasó a uno macro" y planteó que, mientras más de seis millones de personas permanezcan en registros de deudores, una baja de tasas solo permitirá refinanciar las deudas existentes, pero no recuperar el acceso al crédito. En ese contexto, la discusión ya no pasa únicamente por si la morosidad dejó de crecer en junio, sino por cuánto tiempo demandará revertir el deterioro acumulado de los hogares argentinos.

GZ