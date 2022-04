Defensa al Consumidor imputó a Rappy y a Pedidos Ya

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo (DNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, imputó a las empresas Pedidos Ya S.A. y Rappi Arg. S.A.S. por incluir cargos no solicitados en las tarifas de los servicios prestados.



A partir de una investigación de oficio, el organismo de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240) descubrió que ambas firmas le imponen a los consumidores el cobro de sumas de dinero en concepto de “Propina” por la realización de pedidos a través de sus aplicaciones y/o sitios web aún cuando ello no fuera solicitado por quien realiza la compra.

Se advirtió que, si bien es posible elegir el no pago de dicho concepto, esta opción debe ser seleccionada por la o el usuario y no, como sucede actualmente, aparecer por defecto.



La DNDC, en este sentido, señaló que "el cargo por propina, no requerido previamente por tales consumidores, genera un débito o cargo automático y obliga a quien consume a pronunciarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice, lo que incurriría en una violación al artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240)".



Tal como se indicó oficialmente, las empresas ya fueron notificadas y presentaron sus descargos frente a la DNDC, que actualmente está realizando el análisis jurídico del caso para evaluar si corresponden sanciones.

Además se indicó que, "la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores destaca la importancia de promover los reclamos para detectar vulneraciones a los derechos de las y los consumidores".

Cómo hacer una denuncia en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor



Frente a inconvenientes con productos o servicios contratados, los consumidores pueden ingresar reclamos en:

argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.

Para obtener información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono gratuito 0800 666 1518, o enviar mail al correo electrónico: [email protected]:

También está disponible la red social Twitter @DNDConsumidor.

