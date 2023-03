El riesgo país no cede, mientras los bonos y acciones vuelven a caer

Los bonos soberanos y las acciones de la Argentina cotizaban nuevamente en baja luego de conocerse los detalles oficiales del canje al que deben adherir las entidades oficiales para entregar títulos dolarizados a cambio de otros pesificados.

En ese sentido, los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- caían más de 3% encabezados por el Global 2041, seguido del Global 2035 (-2,5%) y el Bonar 2035 (-2,1%). En el último mes, los bonos descienden hasta 20%. A su vez, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedía un 2,4%, a 219.600 puntos.

En Wall Street, las acciones argentinas operaban en su gran mayoría en rojo. Justamente, eran las entidades bancarias quienes lideraban la baja con un -4% el BBVA. Banco Macro y Galicia caían un 3,1% y 2,1%, respectivamente.

El FMI puso bajo la lupa el canje de bonos de organismos públicos

El riesgo país roza los 2.500 puntos básicos

El riesgo país avanzaba casi 2% rozando los 2.500 puntos básicos. Pasadas las 17 horas, el índice que elabora la consultora JP Morgan se ubicaba en 2.497 pb.

El Gobierno obliga a organismos estatales a vender sus bonos en dólares y pasarlos a pesos

Los dólares vuelven a cerrar en baja

El dólar blue cerró este jueves por segunda jornada consecutiva en baja. En el último día hábil de la semana, la divisa informal caía dos pesos y terminaba en $389. En las últimas dos ruedas, el retroceso fue de seis pesos. Igualmente, en lo que va de marzo, el billete estadounidense trepó 14 pesos, equivalente a un 4% de suba mensual.

Por su parte, y tras el anuncio y oficialización del canje de deuda de organismos públicos, los dólares financieros mantuvieron la tendencia a la baja. En ese sentido, el Contado con Liquidación se ubicaba en $391,39, mientras que el Mep o dólar Bolsa se vendía a $377,91.

En tanto, el BCRA finalizó con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda en el mercado. De esta forma, acumuló ventas por US$ 588 millones en la semana, US$ 1.459 millones en el mes y US$ 2.519 millones en lo que va del año.

