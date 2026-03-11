El Banco Central compró US$ 86 millones y suma más de US$ 3.200 millones en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En esta oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 86 millones.

En esta jornada se produjo una reducción en el nivel de reservas internacionales brutas, que llegaron a los US$ 45.771 millones, con una caída de US$ 272 millones respecto a la última rueda.

Se restaura la preocupación por la inflación en la agenda económica: “La inflación núcleo subió bastante”

La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 46 ruedas y suma compras por US$ 3.206 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 494 millones.

En el mes de marzo las reservas crecieron US$ 211 millones, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 4.606 millones. El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las reservas netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.239 millones". Además, aclaró que "las reservas brutas vienen bajando (o estables) debido a baja de encajes. Entre el 2/3 y el 9/3 los mismos se redujeron en US$ -566 millones".

El Gobierno busca aplazar las metas de reservas con el FMI

El Gobierno busca aplazar las metas de reservas con el Fondo Monetario Internacional mediante el establecimiento de un objetivo anual. Hoy, hay indicadores obligatorios cada seis meses e "indicativos" cada tres.

"Para mí, decir: vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha, seria arrogante, lo hablamos con el Fondo, normalmente tenemos que poner metas trimestralmente, podemos si quieren poner metas trimestrales pero lo lógico es una meta anual", dijo días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con El Cronista.

Gran elogio del CEO de JP Morgan elogió a Javier Milei

El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, elogió a Javier Milei y el rumbo económico de su gobierno en Argentina: “Este presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, señaló el ejecutivo en el marco de la Argentina Week que se está realizando en Nueva York hasta el 12 de marzo.

“Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Es un milagro llevar la inflación de alrededor de 20% mensual a 2% mensual.”, comentó Dimon.

Y agregó: “Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del Banco Central está aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este miércoles 11 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.396. El dólar Blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN