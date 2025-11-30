El Banco Central deberá pagar mañana US$ 1.000 millones

El Banco Central (BCRA) deberá pagar este lunes US$ 1.012 millones a importadores por el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Aunque no afectaría en la contabilidad de las reservas brutas, por los tenedores locales, se sentirá el impacto en la medición de las reservas netas y complicará aún más el cumplimiento de la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La emisión de los Bopreales fue una herramienta que lanzó el equipo económico para regularizar la deuda con el exterior de las empresas importadoras, en medio de la escasez de dólares y restricciones cambiarias. Así, el instrumento financiero permitió al BCRA administrar la demanda de divisas.

Para hacerle frente al vencimiento, la autoridad monetaria deberá recurrir a sus reservas internacionales y complicará aún más el cumplimiento de acumulación de divisas con el FMI. Al viernes, los activos en las arcas del Central se ubicaron en US$ 40.314 millones.

El uso del swap de monedas con Estados Unidos impactó en la medición de las reservas netas. Según confirmó el propio Tesoro estadounidense, se activaron US$ 2.500 millones del tramo total por US$ 20 mil millones. “El Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés) también cuenta con un acuerdo de estabilización cambiaria (ESA) con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 20 mil millones de dólares. En virtud de este acuerdo, en octubre de 2025 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actuando a través del ESF, y el BCRA llevaron a cabo una operación de swap mediante la cual el BCRA intercambió pesos por 2.500 millones de dólares”, señaló el informe del Estado Financiero Mensual del ESF correspondiente al décimo mes del año.

“Al 18 de noviembre, el BCRA debía sumar US$ 9.430 millones para llegar al objetivo de fin de año y US$ 13.630 millones para cumplir el de mitad de año; pero hay un punto crítico: esas metas se establecieron antes de la confirmación de la activación del swap con el Tesoro estadounidense. Al descontar esos US$ 2.510 millones, el objetivo más inmediato se desplaza a US$ 11.940 millones, tornando el cumplimiento todavía más improbable”, sostuvo un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“Sin señales de nuevas compras del sector público después de los menos de US$ 50 millones adquiridos el martes pasado, la probabilidad de requerir un nuevo waiver se incrementa cada vez más. Si bien esto no implica una diferencia insalvable en el corto plazo, sigue poniendo blanco sobre negro la tensión existente entre acumular reservas y que el dólar se mantenga alejado del techo de la banda”, agregó el documento de PPI.

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apuntó: “La variación acumulada en 2025 de Reservas Internacionales Netas según el TMU (Memorando Técnico de Entendimiento) del FMI al 23 de noviembre registró un saldo negativo de US$ 14.579 millones (incluyendo el swap de monedas con EE.UU)”.

“El Gobierno debería acumular US$ 13.579 millones en un mes para cumplir la meta de finales de diciembre”, añadió el CEPA.

Cabe recordar que el Fondo Monetario concedió un waiver en la meta de junio y redujo la de diciembre en US$ 6.500 millones. En aquel entonces, al Gobierno le faltaron alrededor de US$ 3.600 millones para cumplir con lo pactado con el organismo internacional.