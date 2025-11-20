El Banco Central profundizó la señal a los bancos con la mirada puesta en la renovación de la deuda

El Banco Central avanzó en la flexibilización de los encajes bancarios con medidas que tienden a profundizar la liberación gradual de los pesos y apuntan a fomentar la demanda de bonos del Tesoro con el objetivo de apuntalar la renovación de la deuda. A partir del primer día de diciembre, el piso de efectivo mínimo será menor y aumentará la posibilidad de integrar instrumentos que remuneran los billetes.

La comunicación A8355 que difundió este jueves la autoridad monetaria establece que la integración mínima diaria del efectivo mínimo caerá del 95% al 75%, y dejará sin efecto una exigencia adicional de 3,5 puntos porcentuales (dispuesta previamente por la Comunicación A 8306) sobre ciertas obligaciones en pesos, incluyendo depósitos a la vista, depósitos judiciales, depósitos/inversiones de money market (FCI) y pases pasivos/cauciones tomadoras.

De esta manera, los bancos tendrán más holgura para administrar su liquidez diaria, una de las quejas más fuertes que tienen las entidades financieras desde el período pre electoral y el apretón monetario. Una señal para el sector financiero.

La mirada en la renovación de la deuda en pesos

Otras decisiones apuntan a incentivar el roll over de la deuda en moneda nacional. La entidad que conduce Santiago Bausili incrementará la posibilidad de integrar hasta 3,5 puntos porcentuales de la exigencia del efectivo mínimo con títulos públicos para ciertas obligaciones en pesos.

El BCRA busca calmar a los bancos con los encajes, mientras define la compra de reservas

También dispondrá que para la proporción de integración ya admitida en el piso de encajes diarios también se podrán aplicar instrumentos adquiridos por suscripción primaria y extenderá hasta el 31 de marzo del 2026 la exigencia adicional de cinco puntos porcentuales para los bancos del Grupo A, permitiendo que esta obligatoriedad sea integrada con títulos públicos adquiridos por suscripción primaria.

Al permitir que los bancos sustituyan efectivo no remunerado por bonos que sí rinden intereses para integrar encajes, se les da un incentivo financiero para mantener estos títulos en cartera. Además, promueve a las entidades financieras a participar en las nuevas licitaciones para adquirir los bonos que necesitan para cumplir con una parte de su exigencia de efectivo. Esto genera una demanda "forzada" y estable para el nuevo stock de deuda emitida, facilitando así el roll over de los vencimientos.

Liberación de liquidez gradual

En medio del reclamo de los sectores productivos de la inviabilidad de la toma de créditos por sus altas tasas, se trata de decisiones que van en línea con darle aire al sistema financiero para reanimar el financiamiento productivo y el crecimiento genuino de la actividad económica. La pregunta es cuánto bajarán las tasas de interés al punto de que la industria y el consumo asuman como convenientes sus porcentajes.

El BCRA flexibilizó el cálculo de encajes y los bancos lo vieron como un "pequeño paso"

La medida parece ser un paso en la "etapa de remonetización" que planteó Bausili en un contexto de incertidumbre respecto de la compra de reservas. “El ritmo de acumulación de reservas será definido por el proceso de remonetización, y no al revés”, dijo el titular del BCRA en un simposio internacional de economía. En ese contexto planteó que la “próxima etapa” del plan es “promover un equilibrio monetario” que resulte en “la reducción de la inflación”.

EM