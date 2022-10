El BID aprobó un préstamo de US$ 700 millones para la Argentina

El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un paquete de Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL) de US$ 700 millones para la Argentina. Así lo dio a conocer el ministro de Economía, Sergio Massa en Washington, Estados Unidos, en ocasión de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

"Este desembolso ayuda a fortalecer las reservas argentinas", destacó el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que también remarcó que "se aprobó por unanimidad".

Massa expresó que el préstamo “forma parte del paquete de apoyos financieros que la Argentina tiene de distintos multilaterales”.

El financiamiento del BID está alineado con los objetivos del Programa de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y contribuirá para que la Argentina cubra sus necesidades de financiamiento de corto plazo y proteja la inversión para grupos vulnerables e infraestructura.

Asimismo, ayudará a reforzar las finanzas públicas, a asistir a los esfuerzos encaminados a la lucha contra la inflación y a fortalecer la balanza de pagos. Por otro lado, el préstamo tiene un plazo de amortización de siete años y un periodo de gracia de tres años y una tasa de interés basada en la SOFR, informó el BID un comunicado oficial. Massa precisó que los fondos "van a ingresar en las próximas 48 horas".

El préstamo del BID tiene un plazo de amortización de siete años y un período de gracia de tres años y una tasa de interés basada en la SOFR (Secured Overnight Financing Rate, tasa de referencia en dólares).

La aprobación del crédito coincide con el primer día del ministro de Economía, Sergio Massa, en Washington, quien viajó a esa ciudad para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, de la Cumbre de ministros de Finanzas del G20 y de otro encuentro de ministros de Finanzas que organiza el BID, entre las reuniones más importantes.

De esta forma, queda pendiente el tratamiento de un préstamo PBL (Policy-Based Lending) de US$ 500 millones.

Este "Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Crecimiento Sostenible y Resiliente en Argentina" significa un aumento de US$ 200 millones en apoyo presupuestario como resultado de una priorización de la programación de la Argentina.

Los préstamos del BID a la Argentina

Hace unas semanas, el BID resaltó que "el apoyo presupuestario del Banco a Argentina se enmarca en el cumplimiento de un acuerdo existente con el Fondo Monetario Internacional (SDL) y la propia evaluación del BID de las condiciones macroeconómicas del país (PBL)", debido a que se trata de fondos de libre disponibilidad.

Precisamente el pasado viernes la Argentina obtuvo el visto bueno formal del FMI, que aprobó la segunda revisión del programa de US$ 44.000 millones que mantiene con nuestro país, y que dio la luz verde para el desembolso de US$ 3.800 millones de ese organismo que pasará a computarse desde en las reservas argentinas.



De esta forma, el Gobierno espera sumar entre el FMI y el BID US$ 5.000 millones en reservas de parte de los organismos, y espera otros US$ 5.800 millones del FMI que vendrían en diciembre, con la aprobación de la tercera revisión correspondiente al tercer trimestre de 2022. Fuente: Telam.