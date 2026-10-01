El campo liquidó U$S 3.228 millones en septiembre y acumuló más de US$ 22.000 millones en el año

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), anunciaron que las empresas del sector liquidaron U$S 3.228 millones en septiembre.

Según las entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, ese monto es un 17% mayor en relación con el mes anterior, con un acumulado anual total de US$ 22.275 millones.

En la comparación interanual con el mismo período del año 2025, significó un ingreso inferior del 22%. “El mes de septiembre de 2026 es el tercero más alto de la serie de 25 años”, aañdieron.

Con El Niño, el campo va por otro récord de producción con 158 millones de toneladas

Según CIARA y CEC, el noveno mes de 2026 se caracterizó por un flujo sostenido de embarques de maíz, derivado de la intensificación de ventas de los productores a la exportación.

“En esta oportunidad no se realizó la comparación con el mes de septiembre de 2025 dado que en ese momento el gobierno nacional implementó el Decreto 682/25 suspendiendo la aplicación de derechos de exportación por un plazo reducido de tiempo”, indicaron desde las entidades.

El campo proyecta exportaciones por más de US$ 40.000 millones en 2027

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, proyecta un Producto Bruto Agroindustrial en 2027 de US$ 54.297 millones, 5,9% superior al ciclo anterior, y exportaciones por USD 41.497 millones, con un crecimiento del 6,9%.

“La producción se sostiene, pero su aporte económico crece. Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”, señaló Costa, Gerente General de la Bolsa porteña.

En la campaña 2026/27, la Argentina podría alcanzar una producción de 157,9 millones de toneladas, frente a los 157,1 millones del ciclo anterior, y volver así a ubicarse en niveles récord de producción.

“Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles. Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, señaló Costa.

Aun con un volumen de producción prácticamente estable, la campaña tendría un mayor aporte económico.

LM