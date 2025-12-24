La campaña triguera 2025/26 marcará un récord histórico de producción en Argentina, pero ese salto en volumen no se traducirá en un récord de ingreso de divisas, debido al bajo nivel de los precios internacionales del cereal. Así lo señala un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, que advierte sobre la brecha creciente entre cantidad exportada y valor generado.

Según el estudio, la producción de trigo alcanzaría 26,8 millones de toneladas, el mayor registro desde que existen estadísticas sistemáticas, con un crecimiento cercano al 50% interanual, impulsado por rindes excepcionales y condiciones climáticas favorables. “La campaña 2025/26 sería la de mayor producción de trigo de la historia argentina, superando ampliamente el promedio de las últimas décadas”, destaca el informe de IERAL.

Más toneladas, pero precios internacionales deprimidos

Pese al fuerte salto productivo, el ingreso de divisas no acompañaría en la misma magnitud. El informe estima que alrededor del 65% de la producción se destinará a exportaciones, lo que equivale a unas 17,5 millones de toneladas, con un precio FOB promedio cercano a u$s 200 por tonelada.

De este modo, el complejo triguero aportaría aproximadamente USD 3.500 millones, una cifra superior a la de la campaña anterior, pero lejos de los máximos históricos en términos reales.“Aunque el volumen exportado sería uno de los más altos de la historia, el valor generado no alcanza niveles récord debido a un contexto internacional de precios muy bajos”, subraya IERAL.

En términos ajustados por inflación, los ingresos por trigo serían alrededor de 26% inferiores a su máximo histórico, aun con un volumen exportado mayor.

El informe pone el foco en la cotización internacional del cereal, que se ubica entre las más bajas del siglo XXI. El precio promedio actual se encuentra más de 30% por debajo del promedio histórico, lo que limita el impacto macroeconómico del récord productivo.“El trigo enfrenta un escenario de abundante oferta global y precios deprimidos, lo que reduce significativamente el ingreso de divisas por tonelada exportada”, explica el documento.

Este contexto internacional explica por qué el récord físico no se refleja en un récord monetario, incluso en una campaña excepcional para el agro.

El desafío: sostener inversión y competitividad

Desde IERAL advierten que el desempeño productivo refleja mejoras en tecnología, manejo y clima, pero remarcan que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de la política económica.“Para transformar este récord productivo en un proceso sostenido, resulta clave avanzar en una reducción permanente de los derechos de exportación y en reglas de juego estables para el sector”, señala el informe.

En un contexto donde el agro vuelve a mostrar su capacidad de respuesta, el trigo confirma su potencial como generador de volumen, aunque deja en claro que sin precios internacionales favorables y sin cambios estructurales, el impacto sobre el ingreso de dólares seguirá siendo limitado.

Los números de la campaña triguera 2025/2026

Producción total estimada: 26,8 millones de toneladas

Variación interanual: +50% Destino exportación: ~65% de la producción Volumen exportable: 17,5 millones de toneladas Precio FOB estimado: USD 200 por tonelada Ingreso de divisas proyectado: USD 3.500 millones Comparación histórica: No es récord en dólares Ingreso real ≈ 26% por debajo del máximo histórico Precio internacional: uno de los más bajos del siglo XXI

Fuente: IERAL – Fundación Mediterránea

