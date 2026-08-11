El crecimiento del trabajo remoto dispara el cobro en dólares de los profesionales argentinos

Exportar servicios digitales dejó de ser una alternativa de nicho para convertirse en la estrategia más directa de los profesionales argentinos para ganarle a la inflación y a la devaluación del peso. El mercado laboral consolida un circuito paralelo de generación de divisas por fuera de la economía tradicional: en el último año, la cantidad de argentinos que prestan servicios de forma remota para el exterior creció un 27%.

Este salto sostenido demuestra que el ecosistema laboral anclado en la Economía del Conocimiento tracciona cada vez más empleos hacia la moneda dura, ensanchando una asimetría fuerte frente a la nominalidad de los salarios locales.

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Salto exponencial y salarios en alza

La plataforma de cobros Takenos relevó el flujo de operaciones de este sector entre enero y julio de 2026. A la par del aumento de trabajadores, el volumen de divisas captadas por esta comunidad experimentó un incremento interanual del 34%. La aceleración es aún más vertiginosa si se toma como punto de partida el año 2023: desde entonces, la base de operarios remotos se multiplicó por 30,4 y la masa de divisas ingresadas creció 82,1 veces.

En términos de remuneración, la dinámica salarial explica el fuerte atractivo de esta inserción global. El sueldo mediano de un contractor remoto, el profesional empleado de manera fija por una única compañía extranjera, trepó a los USD 1.800 netos mensuales. Este valor refleja una mejora nominal del 40% frente a las cifras que el sector manejaba en el arranque de 2024. Incluso, un 25% de estos talentos se ubica en la cúpula de la muestra con facturaciones por encima de los USD 3.200 al mes. En paralelo, quienes operan como freelancers brindando servicios a múltiples clientes promedian ingresos medianos de USD 941 mensuales.

El motor tecnológico y la impronta federal

La radiografía sectorial confirma que la tecnología es el gran motor de esta balanza de servicios. El rubro de Software concentra al 34% de la fuerza laboral relevada, con un salario mediano de USD 2.065. Los Servicios profesionales le siguen con un 10% de participación, mientras que el sector de Finanzas, aunque representa apenas el 2,5% de los usuarios, ostenta la mayor remuneración mediana de la tabla con USD 2.500. Este mapa exhibe, además, una fuerte impronta federal: el Interior del país ya explica un tercio de este mercado, destacándose plazas como Córdoba, con el 11%, y Santa Fe, con el 5,5%. A su vez, la adopción es temprana, dado que el 45% de los profesionales comienza a cobrar sus honorarios internacionales antes de los 30 años.

Consumo bimonetario y reinversión estratégica

Finalmente, la estructura de cobro y gasto ratifica el carácter bimonetario de esta porción de la economía. El 97% de los honorarios ingresa directamente en divisa dura, con una hegemonía del dólar estadounidense que abarca el 90% de las liquidaciones, superando ampliamente al euro (3%) y a las criptomonedas estables (2%). A la hora de administrar estos recursos a través de tarjetas virtuales, el 22,6% del gasto se destina a viajes, hoteles y turismo. No obstante, el dato económico más revelador sobre el dinamismo del sector es la reinversión: casi el 20% de los consumos realizados por freelancers se orienta a financiar pauta publicitaria en plataformas digitales, unos USD 4.100 promedio por anunciante, retroalimentando en dólares su propia capacidad operativa y comercial.