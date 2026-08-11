Alertan por la entrada de juguetes tóxicos para los niños en compras "puerta a puerta"

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) detectó gran presencia de sustancias tóxicas para los niños, como los ftalatos, en juguetes que ingresan al país mediante el sistema courier y “puerta a puerta”, sobre todo desde China.

Mediante un ensayo propio, la Cámara observó la presencia de ftalatos 4,7 veces por encima del límite legal prohibido en una muñeca sirena adquirida en Temu y elevó formalmente un reclamo ante la Secretaría de Coordinación de Producción, ya que “bajo el régimen de envíos courier (‘puerta a puerta’), el juguete ingresa al país sin que se le exija cumplir ninguna norma técnica de seguridad”.

Además, solicitaron “que se revise esta laguna para el caso específico del juguete, dado que se trata de un producto de contacto directo y reiterado con niños pequeños, que frecuentemente se llevan el juguete a la boca”.

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La entidad señala que la normativa vigente que regula los envíos courier (Resolución General ARCA N° 5.608 y sus actualizaciones) establece expresamente que quedan exceptuados de "cualquier norma técnica exigida en la República Argentina".

"Para el caso del juguete, esto significa que un producto puede ingresar al país sin cumplir con las normas de seguridad aceptadas que fijan estándares de seguridad, inflamabilidad y migración de elementos que sí es obligatorio para todo juguete que se comercializa por canales formales", advirtieron.

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la CAIJ, comentó a PERFIL que “hicimos una compra en Temu para ver la calidad de los productos que ingresan por el régimen 'puerta a puerta' y en todos los juguetes encontramos no conformidades, desde cuestiones de no tan tanta envergadura como fallas en el etiquetado (falta de mensaje de advertencia o poca legibilidad), hasta otros que se incineran de manera muy rápida, como las pelucas de muñecas y las casitas de tela”.

Ftalatos en una sirenita

El gerente de la CAIJ señaló que en los ensayos también “encontramos ftalatos en el bracito flexible de una muñeca. Los ftalatos son componentes que se les agregan a las partes flexibles de PVC de los juguetes y están prohibidos por el Ministerio de Salud porque son elementos disruptores que afectan al sistema reproductivo, en particular de los chicos. Algunos ingresan directamente al tacto y otros cuando los chicos se llevan los juguetes a la boca”.

"Hicimos presentaciones ante la Secretaría de Comercio, puntualmente Subsecretaría de Defensa del Consumidor para que se exceptúe al juguete de este régimen 'puerta a puerta', por todos los problemas que se pueden generar porque no hay ningún tipo de control”. explicó Benítez.

Y añadió: “China es una máquina de producir y, sobre todo en artículos de tendencia virales, se usan materias primas recicladas y ahí es justamente donde migran sustancias químicas que pueden ser cancerígenas como el benceno o el tolueno".

"Squeezy Dumplings"

En junio, las autoridades del Reino Unido retiraron del mercado el juguete "Squeezy Dumplings" al detectar en su capa exterior niveles de benceno cuatro veces superiores al límite legal —una sustancia clasificada como cancerígena por las autoridades sanitarias británicas—.

Tras conocerse la noticia, la CAIJ presentó una denuncia en la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, logrando múltiples allanamientos en todo el país.

En una muestra analizada en un laboratorio de Rosario detectaron que “el nivel de benceno era doce veces más alto que el encontrado en el lote sacado de circulación en el Reino Unido”, indicaron desde la Cámara.

LM / EM