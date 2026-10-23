El dólar oficial se mantiene en niveles elevados este viernes 23 de octubre y alcanza un nuevo récord nominal, en una jornada en la que el tipo de cambio minorista llega a $1.550 para la venta y el mayorista continúa su tendencia alcista por sexta rueda consecutiva. En contraste, el dólar blue permanece sin cambios respecto de la jornada anterior y acumula un avance de apenas $10 en octubre.

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Así, la aceleración de las cotizaciones oficiales redujo la brecha con el mercado informal, en un contexto en el que el Banco Central (BCRA) continúa comprando divisas, aunque las reservas internacionales brutas registraron una caída en la última rueda.

Fuerte suba del tipo de cambio oficial

En cuanto al tipo de cambio, este viernes 23 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación, alcanzando un nuevo récord nominal, tras encadenar su quinta jornada consecutiva al alza.

El dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. De esta manera, el paralelo acumula una suba de apenas $10 en octubre y, en lo que va del año, avanza alrededor de 6% desde los $1.475 de comienzos de 2026.

Así, como el oficial volvió a moverse con mayor intensidad que el informal, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió desde casi 3% hasta alrededor de 2,5%.

En tanto, el tipo de cambio mayorista opera a $1.528,5 y encadena así su sexta rueda consecutiva al alza y alcanzara un nuevo máximo nominal. A su vez, la brecha con el techo de la banda cambiaria, hoy a $1.943,56, se ubica en el 27,2%.

En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.555, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza cerca de los $1.647.

El riesgo país se mantiene al alza

Las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street exhiben mayoría de alzas. Tenaris encabeza las subas (2,9%). Asimismo, en la bolsa porteña, el índice MSCI Merval avanza 1,5% hasta los 99.415 puntos.

Los títulos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen hasta 0,6% en Wall Street y cotizan con rojos generalizados. En tanto, los Bonares (de legislación argentina) operan con disparidad y con variaciones más acotadas. De esta manera, los Globales acumulan retrocesos de hasta 6,6% en un mes.

Como consecuencia de esta nueva baja de los bonos, el riesgo país trepa otro 1,7% y alcanza los 717 puntos básicos. El indicador elaborado por el banco J.P. Morgan se consolida por encima de los 700 puntos básicos y en los últimos tres meses acumula una escalada del 77%.

El Banco Central continúa comprando dólares y las reservas se mantienen por encima de los US$ 50.000 millones

El Banco Central (BCRA) incrementó este jueves su ritmo de compras de dólares, pese a que la demanda de cobertura continuó presionando sobre el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió US$ 61 millones, frente a los US$ 46 millones de la jornada anterior, y elevó a US$ 228 millones el saldo positivo de la semana, mientras que las compras acumuladas durante octubre alcanzaron los US$ 1.210 millones.

De esta manera, las adquisiciones acumuladas durante 2026 alcanzaron los US$ 15.778 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron US$ 59 millones y cerraron en US$ 50.166 millones.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,44%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,18%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,05% a la baja.

En la última rueda de la semana, los principales índices de Wall Street tienen movimientos contrapuestos: el Nasdaq cae 0,69%, el S&P 500 retrocede 0,39%, mientras que el Dow Jones aumenta 0,6%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,78%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,05% y el CAC francés retrocede 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,61%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,69%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,89%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,30% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,25%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,5% hasta US$ 116 el barril, su nivel más elevado desde el 29 de abril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 3%, hasta los US$ 102,4 el barril.

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