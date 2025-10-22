El Gobierno oficializó a través de Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), un incremento del 10% en los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, que se hará efectivo desde el 1° de noviembre de 2025.

El anuncio se realizó este martes 21 de octubre a través de la Resolución 109/2025, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente del RENATRE, José Voytenco, y del vicepresidente, Abel Guerrieri. La norma deroga la disposición anterior y establece nuevos montos que regirán a partir del próximo mes.

Actualización de los montos y marco legal

La nueva resolución del RENATRE fija en $165.000 el monto mínimo y $330.000 el máximo de la Prestación por Desempleo para trabajadores rurales. Ambos valores representan un incremento del 10% respecto a los montos vigentes desde octubre de este año.

El cambio reemplaza lo dispuesto en la Resolución RENATRE Nº 84/2025, publicada el 22 de agosto de 2025, que había establecido los topes anteriores de $150.000 y $300.000 respectivamente. Con esta medida, el organismo actualiza las prestaciones de acuerdo con lo decidido en el Acta de Directorio Nº 154 del 15 de octubre de 2025, donde se aprobó la necesidad de aumentar los valores.

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley 25.191, que regula el funcionamiento del RENATRE como ente autárquico de derecho público no estatal, con participación de representantes de los trabajadores y empleadores rurales.

El texto también recuerda que, según el artículo 14 de la misma ley, los empleadores deben realizar un aporte mensual equivalente al 1,5% de la remuneración de cada trabajador para financiar el sistema de prestaciones por desempleo.

Financiamiento y aplicación de la medida

La Resolución indica que los fondos para cubrir este aumento saldrán de los recursos financieros mencionados en el artículo 13 de la Ley 25.191, que conforman el patrimonio del RENATRE.

Finalmente, esta actualización publicada en el Boletín Oficial indica que la nueva escala comenzará a regir desde el 1° de noviembre de 2025, fecha en la que entrará en vigencia el incremento del 10%.

