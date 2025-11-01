El Merval, de fiesta: trepó 51% la última semana

“Los mercados también votan” repite la City en referencia a la reacción después de cada elección. El Merval en dólares avanzó 6,7% el viernes hasta US$ 2.004 después del resultado electoral del domingo pasado, en que La Libertad Avanza consiguió imponerse a nivel nacional, con lo que dio vuelta la derrota en los comicios bonaerenses de septiembre.

Con esto consolidó ganancias del 51,4% en la semana y del 74,5% en el mes completo. “Más que festejó el batacazo electoral y finalizó octubre de la mejor manera”, describió PPI.

Los bonos Globales cerraron ayer con incrementos de entre 0,4% y 1,1%. Las mayores alzas las capturaron el GD41 y el GD46.

“El segmento que tuvo la reacción más moderada fue el mercado cambiario”, explicó la sociedad de bolsa. El dólar oficial, en las primeras horas del lunes, llegó a desplomarse hasta los $ 1.345, tras haber cerrado el viernes anterior a la elección prácticamente en el techo de la banda. Sin embargo, con el paso de las horas, fue corrigiendo y terminó en $ 1.435, 3,8% por debajo del cierre anterior.

En este contexto, el mayorista cerró esta semana en $ 1.445, lo que implicó un 3,2% por debajo del viernes pasado y un 3,4% del techo de la banda cambiaria ($ 1.496). El volumen operado rondó los US$ 315 millones. El billete minorista del Banco Nación terminó a $ 1.475 para la venta.