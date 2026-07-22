El presidente del IPCVA cuestionó el proyecto de Sturzenegger: “Puede haber desconocimiento de lo que significa el Instituto”

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, cuestionó el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar el financiamiento del organismo y consideró que detrás de la iniciativa podría existir “desconocimiento o falta de información” sobre su funcionamiento.

“Nos sorprendió efectivamente este anteproyecto de ley”, afirmó Breitschmitt en los pasillos de la Expo Palermo 2026, y recordó que el IPCVA mantiene un trabajo permanente con el Estado nacional. El Gobierno tiene representación en el Consejo del instituto y también interviene en sus mecanismos de auditoría y sindicatura.

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La iniciativa impulsada desde el área que conduce Federico Sturzenegger propone reemplazar el actual aporte obligatorio de productores y frigoríficos por un esquema voluntario. Las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA advirtieron que ese cambio pondría en riesgo la continuidad del organismo, ya que el anteproyecto no establece una fuente alternativa que garantice los recursos necesarios para sostener sus actividades.

“Creo que puede haber algo de desconocimiento o falta de información de lo que realmente es el Instituto de la Carne, y estamos acá para explicarlo”, sostuvo Breitschmitt en declaraciones al periodista Alejandro Rafael Guerrero de Venado Tuerto, durante la Exposición Rural de Palermo donde el IPCVA tiene su característico stand promocional.

El presidente del IPCVA remarcó que la iniciativa generó sorpresa porque el instituto venía desarrollando acciones conjuntas con diferentes áreas del Gobierno.

“Veníamos trabajando muy bien en acciones conjuntas”, aseguró. Entre ellas mencionó la articulación con Cancillería, las embajadas argentinas y los organismos encargados de promocionar las inversiones y las exportaciones.

Breitschmitt recordó las acciones desarrolladas durante la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos y los eventos organizados en mercados estratégicos como China y Francia. El IPCVA también trabaja con el Gobierno en la preparación de una nueva actividad promocional para la feria SIAL de París, prevista para octubre.

El organismo había mantenido recientemente una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para evaluar la misión comercial realizada en Estados Unidos y comenzar a diseñar nuevas acciones con PromArgentina y Marca País. La campaña estadounidense reunió a frigoríficos argentinos con importadores y distribuidores en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

Breitschmitt aclaró que durante ese encuentro no se habló sobre una posible modificación del financiamiento del IPCVA.

“No, para nada. Fue una reunión justamente en el marco de lo que mencionaba antes, porque venimos trabajando muy bien juntos”, explicó.

“No es un capricho”

La reacción de Breitschmitt se produjo después de que las principales organizaciones ganaderas y cámaras frigoríficas difundieran una declaración conjunta en defensa del instituto.

“Ante la aparición de este anteproyecto, nos vimos un poco obligados a salir a manifestar la posición de toda la cadena, entendiendo que no es un capricho, sino una herramienta a nivel nacional”, señaló el dirigente.

El documento fue respaldado por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y las principales entidades de la industria frigorífica.

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Actualmente, el IPCVA se financia íntegramente con aportes privados realizados por productores y frigoríficos por cada animal que llega a faena. La propuesta oficial no plantea formalmente eliminar el instituto, pero sí volver voluntaria su principal fuente de ingresos.

Para las entidades, un sistema optativo provocaría en los hechos la desaparición del organismo o una reducción sustancial de su capacidad operativa.

Breitschmitt defendió ese modelo y destacó que otros grandes productores de carne cuentan con instituciones semejantes. En algunos casos, incluso reciben aportes públicos además de los recursos privados.

“Acá el financiamiento es solamente privado, de los productores y de la industria”, subrayó. También aclaró que el aporte de los ganaderos se realiza únicamente por los animales enviados a faena.

La importancia de la promoción en China

El titular del IPCVA sostuvo que las funciones del organismo exceden la publicidad y comprenden estudios técnicos, acciones sanitarias, investigaciones con universidades y gestiones para posicionar la carne argentina en mercados internacionales.

Como ejemplo, destacó la evolución de las ventas a China, actualmente uno de los principales destinos del producto argentino.

“Cuando se arrancó se vendían algo más de u$s 150 millones a China. Hoy estamos vendiendo casi 500.000 toneladas por cerca de u$s 2.000 millones, redondeando los números”, afirmó Breitschmitt.

El dirigente atribuyó esa expansión a un trabajo sostenido de toda la cadena, que incluye la promoción comercial, las negociaciones sanitarias, la participación en ferias y la relación con compradores e importadores.

“El instituto es una herramienta público-privada, de cuasi políticas públicas, que viene funcionando desde hace 20 años y ha demostrado su importancia para la promoción de la carne argentina”, aseguró.

Breitschmitt reconoció que el funcionamiento del organismo puede perfeccionarse, pero insistió en que eso no justifica debilitar su fuente de financiamiento.

“Siempre lo podemos mejorar, pero creemos que debemos continuar con esta ardua labor”, señaló.

La competencia de Brasil y Australia

El presidente del IPCVA advirtió que la Argentina no puede reducir sus esfuerzos de promoción mientras los demás exportadores de carne profundizan sus estrategias productivas y comerciales.

“En el tema de la carne no nos tenemos que dormir en los laureles, porque nuestros competidores están haciendo un trabajo muy importante”, afirmó.

Breitschmitt mencionó especialmente los avances de Brasil en genética, calidad y volumen de producción. Según explicó, el país vecino no sólo amplió significativamente su rodeo durante las últimas décadas, sino que también comenzó a mejorar características como el marmoleo y la terneza de su carne.

“A principios del siglo pasado teníamos más o menos los dos países 50 millones de cabezas. Hoy ellos tienen 230 millones y nosotros seguimos en 50 millones”, comparó.

También mencionó a Australia como otro competidor que sostiene importantes programas de promoción internacional.

“Tenemos que seguir demostrando que la carne argentina es cada vez más competitiva”, planteó Breitschmitt. En ese sentido, consideró que las acciones del IPCVA son necesarias para preservar el posicionamiento del producto argentino frente a países que cuentan con mayores volúmenes y políticas de largo plazo.

Sin una reunión prevista con Sturzenegger

Breitschmitt indicó que, por el momento, el IPCVA no tiene prevista una reunión con Sturzenegger para discutir el anteproyecto.

“Estamos expectantes para ver cuáles van a ser los próximos pasos”, señaló.

El sector pretende explicar al Gobierno que el instituto tiene una integración federal y representa tanto a la producción como a la industria frigorífica. También argumenta que sus recursos no provienen del presupuesto público, sino de aportes realizados por los propios participantes de la cadena.

La discusión se centra ahora en si esos pagos deben conservar su carácter obligatorio o quedar sujetos a la voluntad de cada productor y frigorífico. La Sociedad Rural de Santa Fe, por ejemplo, respaldó públicamente la posibilidad de convertirlos en voluntarios y reclamó mayor transparencia en el uso de los fondos.

El Consejo de Representantes del IPCVA, en cambio, sostiene que el esquema voluntario dejaría al organismo sin recursos previsibles para desarrollar campañas internacionales, investigaciones y acciones sanitarias.

“Es una herramienta federal, porque la ganadería es federal y abarca a todo el país”, concluyó Breitschmitt. Para su presidente, modificar su financiamiento sin evaluar el trabajo realizado durante dos décadas podría poner en riesgo una política estratégica para la carne argentina.

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