El Riesgo País de Argentina registró una nueva jornada de retrocesos este lunes 26 de enero de 2026, al posicionarse en los 513 puntos básicos. El índice, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, profundizó su tendencia a la baja con una caída del 2,50% respecto al cierre del viernes pasado, según los datos de la plataforma Rava Bursátil.

Este comportamiento fue acompañado por un alza generalizada en los bonos soberanos en dólares y una dinámica positiva en la acumulación de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), factores que el mercado interpreta como señales de mayor solvencia financiera para el país.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil, el indicador de JP Morgan inició la rueda del lunes en un nivel de 528 unidades para luego descender progresivamente hasta cerrar en 513 puntos básicos.

Riesgo país lunes 26 de enero

Este valor marca un hito en la gestión financiera actual, ya que es la cifra más baja registrada en los últimos siete años y medio; específicamente, no se observaban niveles similares desde el 13 de junio de 2018, cuando el índice terminó en 507 puntos. La caída de 13 unidades en un solo día refleja el optimismo de los inversores ante la racha ininterrumpida de compras de reservas internacionales, que ya superan los US$ 1.000 millones en lo que va del año.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una trayectoria descendente consolidada, partiendo desde niveles superiores a los 560 puntos. Según el historial de cotizaciones de Rava Bursátil, el lunes 19 de enero el indicador se ubicaba en 566 unidades, iniciando un proceso de compresión de tasas que se aceleró hacia el final de la semana pasada, cuando el viernes 23 cerró en 526 puntos básicos. Esta mejora semanal de casi el 10% se fundamenta en la valorización de los títulos públicos, especialmente los Globales de ley extranjera, que han tenido un desempeño alcista en Wall Street.

El mercado ha reaccionado positivamente a factores locales y externos. En el plano doméstico, la consultora Wise Capital señaló a través de informes que “el panel líder acumula una ganancia semanal del 6% en moneda dura, consolidando el rebote tras semanas de mayor volatilidad”. Esta estabilidad en la renta fija es la que permite que el diferencial de tasa con los bonos de Estados Unidos se siga achicando.

La tendencia de la última semana posiciona a la Argentina en un escenario de posible regreso a los mercados internacionales de crédito. Los analistas de Rava Bursátil destacaron este lunes que “el mercado celebra el compromiso de la autoridad monetaria y el riesgo país abre el lunes en 516 puntos, su valor más bajo desde 2018”. La consistencia en la baja del indicador durante las últimas cinco ruedas ha permitido perforar resistencias técnicas que el mercado seguía con atención.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco JP Morgan que mide la sobretasa que debe pagar un país por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos, donde 100 unidades equivalen a un 1% anual de interés adicional. Es, esencialmente, un termómetro de la confianza de los mercados internacionales sobre la capacidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones de deuda soberana en tiempo y forma.

Federico Glustein: “El mercado está viendo cumplimiento”

Para su cálculo, se utiliza el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), que compara el rendimiento de los títulos públicos emitidos por países emergentes con los bonos estadounidenses, considerados "libres de riesgo". Si el riesgo país de Argentina es de 513 puntos, significa que el Estado argentino debería pagar un 5,13% más de tasa que Estados Unidos para financiarse.

Este indicador es crucial para la economía real, ya que no solo afecta el costo de financiamiento del sector público, sino que también sirve de referencia para las tasas que deben pagar las empresas privadas al buscar crédito en el exterior. Un nivel bajo de Riesgo País facilita la inversión extranjera y reduce el costo del capital, mientras que un nivel elevado indica una alta probabilidad de incumplimiento o default, encareciendo cualquier tipo de financiamiento para el país y sus sectores productivos.