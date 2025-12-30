El Riesgo País de la Argentina cerró este martes 30 de diciembre de 2025 en 571 puntos básicos, registrando una leve variación respecto a la jornada previa. Según los datos provistos por Rava Bursátil, el índice alcanzó un mínimo intradiario de 570 unidades, reflejando el optimismo moderado del mercado ante el cierre del ejercicio financiero.

A pesar de la volatilidad experimentada a lo largo del año, especialmente durante el periodo electoral de medio término, los activos de renta fija lograron sostener sus paridades, permitiendo que el diferencial de tasas con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se mantenga cerca de sus niveles más bajos de los últimos meses.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la jornada financiera del martes 30 de diciembre, el Riesgo País inició su cotización en 572 puntos básicos, para luego estabilizarse en los 571 puntos hacia el cierre de las operaciones. De acuerdo con los registros de Rava Bursátil, el valor máximo alcanzado en el día fue de 572 unidades, mientras que el mínimo tocó los 570 puntos.

Riesgo país martes 30 de diciembre

Esta cifra representa una estabilidad significativa si se compara con el cierre del lunes 29 de diciembre, cuando el indicador también finalizó en 571 unidades tras restar tres puntos en dicha rueda.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En el transcurso de la última semana de diciembre, el indicador elaborado por el JP Morgan mostró una tendencia de consolidación por debajo de la barrera de los 600 puntos. Según el historial de Rava Bursátil, el miércoles 24 de diciembre el índice se ubicaba en 575 unidades, nivel que mantuvo durante el feriado de Navidad. Posteriormente, el viernes 26 de diciembre, el riesgo país avanzó levemente hasta los 580 puntos, reflejando una toma de ganancias técnica tras las subas previas de los bonos soberanos.

Al comenzar la presente semana, el lunes 29 de diciembre, el índice retomó el sendero bajista al descender desde los 580 hasta los 571 puntos básicos. Este movimiento estuvo impulsado por una leve mejora del 0,2% promedio en los bonos en dólares, tanto Globales como Bonares. Los analistas señalan que esta estabilidad es notable considerando que el mercado "despide un 2025 volátil", habiendo dejado atrás el pico máximo de casi 1.500 puntos registrado en el mes de septiembre.

Finalmente, el comportamiento de los últimos siete días confirma un cierre de año con "un riesgo país por debajo de los 600 puntos", tal como destacó el analista bursátil Gustavo López en declaraciones recogidas por la agencia EFE. Esta cifra contrasta con los 648 puntos que promediaba el índice a principios del mes de diciembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador económico preparado por el banco JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de una nación emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos libres de riesgo. Este diferencial se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una brecha de 500 puntos equivale a un sobrecosto del 5% anual por encima de la tasa estadounidense.

La importancia de este índice radica en que funciona como un termómetro de la confianza de los inversores internacionales en la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos de deuda externa. Un incremento en el valor indica una mayor percepción de riesgo de incumplimiento o default, mientras que una baja sugiere una mejora en las condiciones macroeconómicas y fiscales del país emisor.

Tal como explica una fuente especializada, "esa brecha, expresada en puntos básicos, define lo que comúnmente se conoce como riesgo país. Por ejemplo, si un bono argentino rinde 12% anual y un bono del Tesoro de EE. UU. 4%, el diferencial es de 800 puntos básicos". En el contexto actual, el nivel de 571 puntos indica que Argentina debe pagar un interés significativamente menor que en meses anteriores para financiarse en los mercados voluntarios de deuda.