Este miércoles 18 de febrero de 2026, el Riesgo País de Argentina interrumpió la tendencia descendente de la jornada previa al avanzar cuatro unidades. Según los registros de cierre de Rava Bursátil, el indicador se ubicó en los 515 puntos básicos, lo que representó una suba porcentual del 0,78%. El alza fue impulsada por el rendimiento negativo de los bonos soberanos, con caídas en los Bonares de hasta el 0,80% y de los Globales de un 0,60% en promedio.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al término de las operaciones financieras de este miércoles, el Riesgo País alcanzó un valor de 515 puntos. Durante la rueda, el indicador mostró una volatilidad moderada, abriendo en 509 puntos y tocando un techo máximo de 515 unidades, nivel en el que finalmente se estabilizó hacia el cierre del mercado.

Cotización riesgo país miércoles 18 de febrero

Esta suba revierte parcialmente la mejora del martes 17 de febrero, cuando el índice había cedido hasta los 511 puntos básicos debido a una leve recuperación de los bonos globales en Wall Street.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador del JP Morgan ha mostrado una tendencia irregular, manteniéndose en un rango estrecho cercano a los 500 puntos. Según los datos históricos de Rava Bursátil, el miércoles 11 de febrero el índice se encontraba en 506 puntos, para luego subir a 514 puntos el jueves 12 y alcanzar los 519 puntos el viernes 13, nivel que mantuvo durante el fin de semana sin actividad operativa.

A principios de esta semana, el lunes 16 de febrero, el mercado local continuó operando en la zona de los 519 puntos, antes de experimentar la baja hacia los 511 puntos del martes. El rebote de hoy a 515 puntos refleja la sensibilidad de los activos argentinos ante factores internos, como la caída del 3,3% en el índice S&P Merval, y variables externas vinculadas a la incertidumbre en el sector tecnológico global.

El escenario actual de 515 puntos básicos marca una diferencia sustancial respecto a los valores observados meses atrás. Analistas de mercado han señalado que el riesgo país argentino en torno a los 500 puntos "es coherente con un escenario de mejora", según afirmó Alexander Londoño, analista de ActivTrades. Sin embargo, el índice aún permanece por encima de los mínimos registrados a finales de enero, cuando alcanzó las 493 unidades.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador económico elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional por encima del rendimiento de los activos estadounidenses, considerados históricamente como los más seguros del mundo.

Este índice, técnicamente denominado Emerging Markets Bond Index (EMBI), funciona como un "termómetro" de la confianza de los inversores internacionales sobre la capacidad de un Gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda. "El Riesgo País es un indicador clave que mide la percepción de riesgo asociado a invertir en un país específico", explica el portal de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI, "Qué es el Riesgo País y cómo se calcula", 2024).

Cuando el valor del Riesgo País sube, significa que los inversores perciben una mayor probabilidad de incumplimiento de pagos o inestabilidad económica, lo que encarece el financiamiento tanto para el Estado como para las empresas locales. Por el contrario, una reducción del índice indica una mejora en la credibilidad financiera de la nación, facilitando el acceso al crédito internacional con tasas de interés más bajas y favoreciendo la inversión productiva.