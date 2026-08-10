El Riesgo País registró un salto en la jornada comercial de este lunes 10 de agosto de 2026 y cerró en 465 puntos básicos, acumulando un incremento en la sesión de negocios respecto del cierre previo. El índice regulado por la entidad financiera privada estadounidense JP Morgan retrocedió ante la mayor presión vendedora ejercida sobre las paridades de los títulos públicos soberanos denominados en moneda extranjera negociados en Wall Street.

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A pesar de esta racha de reajuste técnico, condicionada por factores geopolíticos y la expectativa del mercado bursátil ante los próximos datos macroeconómicos, el diferencial de rendimiento crediticio se mantiene Afianzado por debajo del umbral de las 500 unidades.

El Riesgo País de la República Argentina concluyó las operaciones de este lunes 10 de agosto en 465 puntos. Durante el desarrollo de la rueda comercial en los mercados internacionales, el indicador de referencia inició la sesión en un valor de apertura de 451 puntos, registró un mínimo intradiario de 448 unidades y ascendió de forma paulatina traccionado por la baja en la cotización de los bonos globales cotizados en la plaza neoyorquina hasta fijar su nivel de cierre definitivo en la cota mencionada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del diferencial de rendimiento evidenció un cambio de tendencia respecto de las primeras jornadas del mes, acumulando un alza progresiva a lo largo de las últimas sesiones comerciales. La semana anterior comenzó el lunes 3 de agosto con un marcado sesgo comprador hacia los activos financieros locales, jornada en la cual el índice administrado por JP Morgan descendió en las pantallas de Rava Bursátil hasta alcanzar un piso de 411 puntos básicos, estableciendo la marca más baja registrada en los últimos años. Dicho optimismo inicial se vio impulsado por la firmeza en las metas fiscales del Tesoro Nacional y la receptividad del mercado de renta fija ante los anuncios económicos del Gobierno.

Sin embargo, a partir de la rueda comercial del martes 4 de agosto, el mercado financiero ingresó en una secuencia de reacomodamiento técnico y tomas de ganancias por parte de operadores institucionales. El indicador cotizó en 421 puntos el martes 4 de agosto, avanzó a 428 puntos el miércoles 5 de agosto y se ubicó en los 446 puntos básicos al término de la sesión del jueves 6 de agosto en la plaza bursátil.

La dinámica de ajuste en las paridades de la deuda en moneda extranjera se consolidó durante la sesión del viernes 7 de agosto, rueda en la que el spread crediticio cerró en los 451,00 puntos básicos, acumulando la plataforma sobre la cual se produjo la suba registrada en la jornada de hoy lunes.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en el ámbito bursátil global como el activo financiero libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.