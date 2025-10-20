El superávit comercial fue de US$ 921 millones en septiembre con gran aumento de importaciones

En septiembre, la balanza comercial presentó un superávit de US$ 921 millones, lo que implicó una reducción de US$ 61 millones con respecto al mismo mes de 2024 según el INDEC. El índice de términos del intercambio aumentó 0,6% y reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior.

Este es el vigésimo segundo mes consecutivo (desde diciembre de 2023) con saldo positivo en la balanza comercial.

“En el análisis por cantidades, se destacó el incremento de las importaciones sobre el de las exportaciones”, señalaron desde el organismo.

ARCA elimina controles a exportaciones aéreas

Entre enero y septiembre de 2025, el saldo comercial positivo acumuló US$ 6.030 millones, muy por debajo de los US$ 15.057 millones del mismo período de 2024.

Exportaciones

Las exportaciones en septiembre totalizaron US$ 8.128 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 16,9%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 16,5% en las cantidades exportadas y de 0,3% en los precios. Los datos desestacionalizados registraron un alza de 1,3% y la tendencia-ciclo creció 1,0%, en comparación con el mes anterior.

Los rubros exportadores que más crecieron fueron los productos primarios (+43%) y los combustibles y energía (+25%).

Importaciones

Por su parte, las importaciones alcanzaron los US$ 7.207 millones, lo que representó un incremento interanual de 20,7%, debido a un aumento de 21,3% en las cantidades y a una disminución en los precios de 0,3%. Los datos desestacionalizados registraron una suba de 10,1%, y los de la tendencia-ciclo ascendieron 0,3%, en comparación con agosto de 2025.

Desde el CEPEC sostiene que “es importante destacar que este desempeño se dio en un mes donde se aplicó la medida de bajar a 0% las retenciones a las exportaciones durante algunos días, lo que pudo influir en el dinamismo de los envíos al exterior”.

En las importaciones, se destacaron los vehículos (+68,6%) y los bienes de capital (+47,7%).

Los principales socios comerciales según el intercambio fueron China, Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos e India.