El Vaticano tenderá un puente entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional

El 5 de febrero, días después de que el Papa Francisco reciba al presidente Alberto Fernández, se celebrará en El Vaticano un seminario económico que acercará a representantes del gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Del seminario sobre "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación", organizado por Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (PACS), participarán la titular del FMI, Kristalina Georgieva y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Si bien el Ministerio de Economía no confirmó aún la participación de Guzmán, el nombre del funcionario ya aparece en la programación del evento.

Según lo estipulado, Guzmán participará del panel sobre finanzas internacionales que tendrá como principal expositora a Georgieva, quien se referirá a las "nuevas reglas y prioridades para la finanza global". Así, la presencia de Georgieva y de Guzmán dará lugar a diálogos informales informales sobre el estado de las negociaciones con el organismo, el cual espera conocer el plan económico de la administración del Frente de Todos para oficializar el comienzo de las negociaciones, dijo la agencia NA.

El arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo abrirá el seminario junto al economista Stefano Zamagni y el secretario de Asuntos Extratégicos Gustavo Beliz, y del evento participarán, además, destacados economistas mundiales como el norteamericano Jeffrey Sachs, el premio Nobel Joseph Stiglitz; Rob Johnson, presidente del Institute for New Economic Thinking; el economista canadiense Rohinton Medhora, presidente del Center for International Governance Innovation y la filosofa española, Adela Cortina Orta, catedrática de Ética en la Universidad de Valencia.

El seminario, que se celebrará en la Casina Pío IV, un edificio renacentista ubicado en Jardines del Vaticano, participarán además el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias; el economista hondureño Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica; y el británico Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo.

