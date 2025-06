El viceministro de Economía defendió el tipo de cambio: "No está planchado ni controlado"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que el tipo de cambio “no está planchado ni controlado” y que era “razonable y esperable” el dato de déficit de cuenta corriente informado por el INDEC este miércoles.

“Yo no apostaría a que me salve el mercado cambiario con una depreciación. Apostaría a que es muy probable tener un peso argentino fuerte”, dijo Daza, durante un evento organizado por el Grupo Financiero Galicia y el Instituto de Finanzas Internacionales.

"Recién estamos saliendo del cepo (cambiario), el tipo de cambio está flotando, la economía se está comportando como nosotros pensábamos", indicó.

Con respecto al precio del dólar, el viceministro de Economía sostuvo que "entiendo que la población que no es especializada no comprenda y cuando ve poca volatilidad, digan 'esto está controlado'. Déjenme decirles: el tipo de cambio no está planchado, no está controlado, el tipo de cambio está flotando y se va a determinar por la oferta y demanda de dólares", agregó el funcionario.

Cachanosky sobre el uso de los dólares en el colchón: "El tipo de cambio está artificialmente atrasado"

En el primer trimestre de 2025, la cuenta corriente cerró con un déficit de US$ 5.191 millones, revirtiendo el superávit de US$ 176 millones registrado en el mismo período del año anterior. El Fondo Monetario proyectaba un desequilibrio de casi la mitad US$ 2.700 millones para todo el año, representando 0,4% del PBI.

Sobre este tema, Daza comentó que “cuando analizamos los países del mundo, vivimos las crisis de Tequila en México, Asia, Indonesia, Rusia, el Tequila en México; había gran déficit de cuenta corriente”.

Y explicó: “Importan la calidad, la razón y la magnitud. Un déficit de 1,5% a 2% del PBI en un país que crece al 6% es absolutamente esperable y razonable".

Sin embargo, Daza aseguró que "vamos a seguir monitoreando el déficit de cuenta corriente, nos sentimos cómodos con este nivel, que está explicado en gran medida por la inversión".

Desinflación

Con respecto a la inflación, Daza sostuvo que “el programa rompió la médula de la inercia inflacionaria”.

“Mi visión es que la inflación de Argentina va a converger a la del resto del mundo. Posiblemente lleguemos a tener las tasas más bajas que la inflación de todo el continente, no sé cuándo", añadió.

Mucha gente pensó que estábamos reduciendo la inflación a costa de una gran recesión y eso no pasó; la economía comenzó a crecer”, explicó, al tiempo que afirmó que “los números del primer trimestre muestran una economía en un proceso de crecimiento sumamente vigoroso y en un proceso sano y balanceado”.

LM