Este miércoles 9 de septiembre la Sociedad Rural Argentina (SRA) en su asamblea ordinaria se definirá una de las elecciones más polémicas en los 160 años de historia de la entidad, con dos sectores bien diferenciados, donde la política nacional también tiene influencia.

Nicolás Pino va por la reelección en la presidencia enfrentando al vicepresidente de su gestión, Marcos Pereda quienes, más allá de sus diferencias, también expresan alineamientos en La Libertad Avanza de Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri, respectivamente.

En el medio también está está el Grupo de los Seis, que también mira expectante cómo se resuelve la interna en uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años, como es el agroindustrial.

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La grieta entre ambos dirigentes rurales se abrió cuando Pino decidió postularse para una nueva reelección, que fue cuestionada por Pino en base a una interpretación del estatuto.

El candidato a vicepresidente de Pino y actual secretario de la SRA, Carlos Odriozola, sostuvo que “la actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. Esta elección la definirán los socios, comparando equipos, resultados, presencia territorial y propuestas. Sin agravios ni falsedades”.

En sus declaraciones, Pino no oculta su buena relación con Javier Milei y las políticas que viene desarrollando a nivel general: “Hay temas clave que este Gobierno fue resolviendo, como la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y el control del gasto público que han sido respaldados por la amplia mayoría de la sociedad".

"Tenemos que entender de dónde venimos para mirar el tema en perspectiva. Siento que estamos en la dirección correcta. La sociedad en su conjunto viene realizando un gran esfuerzo. Vemos señales de estabilización y recuperación, pero no es homogéneo”, añadió el dirigente pocos días atrás.

Los resultados de la votación electrónica que se abrió el 22 de julio para los más de 3.000 socios se conocerán este miércoles y en los últimos días desde el pinismo se muestran más confiados en la continuidad del dirigente.

La oposición a Pino

En la vereda de enfrente, Pereda señaló que “en esta elección no se juegan nombres sino dos modelos de gestión”.

“La Sociedad Rural Argentina no puede estar al servicio de una persona ni de un grupo. Es una institución que tiene 160 años de historia, que pertenece a sus socios y que debe estar por encima de quienes circunstancialmente tienen la responsabilidad de conducirla”, añadió el ruralista.

Otro de los ejes de su propuesta pasa por la relación que debería mantener la Sociedad Rural con el Gobierno. Aunque reconoció la necesidad de diálogo con las autoridades, reclamó una posición más independiente de la conducción de la entidad.

“No podemos ser voceros del Gobierno. La Sociedad Rural tiene que mantener su propia línea y defender los intereses de los productores. Tenemos que exigir que nos saquen el pie de encima”, sostuvo el dirigente en diálogo con PERFIL.



LM