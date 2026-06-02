La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) sellaron la estructura de ingresos para los trabajadores del sector. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Número 547/08. El documento, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó los parámetros salariales que rigen para las agencias de viajes y las empresas prestadoras de servicios turísticos de todo el país.

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La diagramación de las planillas salariales estableció valores fijos que corren de manera progresiva, abarcando los meses de mayo, junio y julio del corriente año. El esquema prevé un incremento escalonado que asciende al 5% en total sobre las remuneraciones básicas de la actividad. El gremio mercantil, conducido por el secretario general Armando Cavalieri junto al secretario de asuntos laborales Daniel Lovera, formalizó el texto ante la autoridad de aplicación de la cartera laboral.

Las cláusulas del acta acuerdo establecieron también la prórroga de sumas fijas no remunerativas previas, el otorgamiento de un pago extraordinario en carácter de recomposición y contribuciones solidarias especiales patronales para el sistema de obras sociales. El pliego de condiciones de la adenda preve que la totalidad del incremento porcentual pactado revista carácter remunerativo en los recibos de haberes correspondientes al personal dependiente.

Los sueldos conformados para cada rubro de la actividad turística en junio

Las planillas de control financiero determinadas por la FAECYS fijaron el cobro de un aumento nominal y no acumulativo del 1,5% a partir de junio, sumando de forma fija $100.000 heredados de abril y una recomposición mensual fija de $20.000:

- Administrativo A1 Supervisor y Vendedor B1 Supervisor: perciben un sueldo básico de $1.178.765, con un ingreso total conformado que alcanza los $1.298.765.

- Administrativo A2 (Administrativo 1°) y Vendedor B2 (1° Vendedor): disponen de un básico de $1.165.929, sumando un total conformado de $1.285.929.

- Administrativo A3 (Administrativo 2°): cuenta con un sueldo básico de $1.157.173, lo que determina un total conformado de $1.277.173.

- Administrativo A4 Recepcionista: recibe un sueldo básico de $1.143.167, totalizando un ingreso conformado de $1.263.167.

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- Administrativo A5 Cadete: dispone de un sueldo básico de $1.139.665, con un total conformado de $1.259.665.

- Administrativo A6 Maestranza: cuenta con un sueldo básico de $1.133.242, alcanzando un total conformado de $1.253.242.

- Vendedor B1 (supervisor): percibe un sueldo básico de $1.178.765, lo que totaliza un neto conformado de $1.298.765.

- Vendedor B2 (1° Vendedor): percibe un sueldo básico de $1.165.929, lo que totaliza un neto conformado de $1.285.929.

- Vendedor B3 (2° Vendedor): percibe un sueldo básico de $1.160.092, lo que totaliza un neto conformado de $1.280.092.

- Vendedor B4 Promotor: recibe un sueldo básico de $1.142.581, fijando un total conformado de $1.262.581.

- Operativo C1 Supervisor: dispone de un sueldo básico de $1.178.765, con un total conformado de $1.298.765.

- Operativo C2 Auxiliar 1°: cuenta con un sueldo básico de $1.160.092, lo que arroja un total conformado de $1.280.092.

- Operativo C3 Auxiliar 2°: recibe un básico de $1.149.586, totalizando un ingreso conformado de $1.269.586.

- Operativo C4 Conductor-Guía: dispone de un sueldo básico de $1.165.929, determinando un total conformado de $1.285.929.

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- Operativo C5 Encargado de Vehículo: cuenta con un sueldo básico de $1.148.418, alcanzando un total conformado de $1.268.418.

- Informática D1.a Analista Desarrollador Principiante: percibe un básico de $1.174.404, con un total conformado de $1.294.404.

- Informática D1.b Analista Desarrollador Junior: dispone de un básico de $1.200.790, sumando un total conformado de $1.320.790.

- Informática D1.c Analista Desarrollador Semi Senior: cuenta con un básico de $1.253.564, totalizando un conformado de $1.373.564.

- Informática D1.d Analista Desarrollador Senior: recibe un básico de $1.306.335, con un total conformado de $1.426.335.

- Informática D2.a Analista Soporte Técnico e Infraestructura Principiante: cobra un básico de $1.174.404, sumando un total de $1.294.404.

- Informática D2.b Analista Soporte Técnico e Infraestructura Junior: posee un básico de $1.200.790, alcanzando un conformado de $1.320.790.

- Informática D2.c Analista Soporte Técnico e Infraestructura Semi Senior: percibe un básico de $1.253.564, con un total de $1.373.564.

- Informática D2.d Analista Soporte Técnico e Infraestructura Senior: dispone de un básico de $1.306.335, totalizando un neto de $1.426.335.

- Informática D3.a Analista de Productos Tecnológicos Principiante: cuenta con un básico de $1.174.404, fijando un conformado de $1.294.404.

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- Informática D3.b Analista de Productos Tecnológicos Junior: cobra un básico de $1.200.790, lo que totaliza un ingreso de $1.320.790.

- Informática D3.c Analista de Productos Tecnológicos Semi Senior: recibe un básico de $1.253.564, sumando un conformado de $1.373.564.

- Informática D3.d Analista de Productos Tecnológicos Senior: posee un básico de $1.306.335, con un total conformado de $1.426.335.

- Informática D4.a Personal de Marketing On Line Principiante: percibe un básico de $1.174.404, alcanzando un conformado de $1.294.404.

- Informática D4.b Personal de Marketing On Line Junior: dispone de un básico de $1.200.790, con un total liquidado de $1.320.790.

- Informática D4.c Personal de Marketing On Line Semi Senior: cuenta con un básico de $1.253.564, totalizando un ingreso de $1.373.564.

- Informática D4.d Personal de Marketing On Line Senior: recibe un básico de $1.306.335, fijando un total conformado de $1.426.335.

- Informática D5 Supervisor: dispone de un sueldo básico de $1.385.493, lo que determina un total conformado de $1.505.493.

- Centro de Contactos E1 Operador: cuenta con un sueldo básico de $1.165.929, alcanzando un total conformado de $1.285.929.

- Centro de Contactos E2 Supervisor: percibe un sueldo básico de $1.178.765, con un ingreso conformado de $1.298.765.

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Las condiciones de las sumas no remunerativas y adicionales convencionales

La reglamentación de las sumas de $40.000 y $60.000 dispuso que se liquidarán bajo la etiqueta de "Incremento No Remunerativo-Acuerdo Mayo 2026", mientras que el pago extra de $20.000 figurará como "Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Mayo 2026". Las partes establecieron que la totalidad de estos importes no remunerativos se extinguirán con los vencimientos mensuales, procediéndose a su incorporación final a los básicos en su valor nominal en el mes de agosto de 2026.

El texto oficial determinó que estos importes adicionales deberán ser tomados en cuenta para el cálculo de los suplementos por antigüedad, presentismo y título regulados por el artículo 12 de la convención sectorial. Asimismo, las distribuciones no remunerativas integrarán la base de cálculo para la estimación de las horas extraordinarias, feriados trabajados, domingos, la licencia ordinaria por vacaciones y el sueldo anual complementario.

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La paritaria fijó además una contribución patronal obligatoria de $28.000 mensuales por cada empleado dependiente con contrato de trabajo vigente. Este fondo extraordinario tiene como destino directo la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) para sostener el normal funcionamiento del sistema de salud. Las entidades firmantes ratificaron la vigencia de la mesa de negociación colectiva y pautaron una reunión de control para el próximo mes de julio a fin de revisar las escalas preestablecidas ante eventuales variaciones macroeconómicas.

GZ