El arzobispo de Buenos Aires Mario Aurelio Poli, declaró este jueves que "en vista de un próximo proceso electoral", se presenta "una excelente oportunidad para que los aspirantes demuestren su compromiso con el servicio y utilicen sus discursos para educar en valores democráticos, presentando propuestas claras y realistas sin desacreditar a sus oponentes".

Además, hizo un llamado a la "necesaria unidad de todos los argentinos" durante el Tedeum conmemorativo de los 223 años de la Revolución de Mayo de 1810.

En un fuerte discurso y ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y otros líderes y dirigentes políticos, Poli habló de más de cuatro millones de chicos con dificultades para alcanzar las necesidades alimentarias, por lo que llamó a los dirigentes políticos a “evitar la confrontación” para solucionar el problema.

Cómo fue el último Tedeum de Mario Poli

Poli destacó que "recientes estudios de campo" demuestran "la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población más vulnerable", y aseveró: "Es de información pública que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres y ese porcentaje se visualiza más crudamente si consideramos que alcanza a 8.200.000 menores de edad, de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticias".

“Cuando priman intereses particulares sobre el bien común o cuando el afán de dominio se impone por encima del diálogo y la justicia se menoscaba la dignidad de las personas e indefectiblemente crece la pobreza en sus diversas manifestaciones", advirtió.

En su homilía, el referente eclesiástico lamentó que en el país "no se ven desplegadas todas sus virtudes y bondades". "No puedo dejar de remarcar la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable", planteó Poli.

Y continuó: “Al mismo tiempo cabe señalar que entre los niños, niñas y adolescentes pobres, 2 de cada 10 sufren privaciones graves. Si pensamos que en esa franja etaria son aproximadamente 11.556.000 alumnos del nivel inicial, primario y secundario en la escuela pública, estatal y privada, la educación, uno de los derechos fundamentales de la infancia, y a mi entender, piedra basal de la democracia, enfrenta graves desafíos", añadió.

Las palabras de Sergio Massa tras el Tedeum

Junto a una foto con Poli, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, quien asistió al Tedeum, escribió en su cuenta de Twitter: “Una homilía que invita a la dirigencia a pensar la Argentina. UNIDAD DE LOS ARGENTINOS”.

Posteriormente, el tigrense volvió a tuitear: “Sigamos defendiendo incansablemente la patria que soñaron aquel 25 de mayo, esa patria libre, que abraza a cada argentino y argentina y que nos convoca todos los días, a trabajar por un futuro mejor y con más oportunidades".

Críticas al discurso de Poli

Por otra parte, el docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Antonio Aracre, criticó el discurso del cardenal Poli por ofrecer números que, bajo su análisis, están errados.

“El cardenal Mario Poli dejó algunas cifras erróneas en su discurso. Habló de cuatro millones de chicos con dificultades para alcanzar las necesidades alimentarias. La indigencia en Argentina está por debajo del 9 % en su conjunto con lo cual esa podría ser a lo sumo la cifra total”, escribió Aracre.

Y agregó: “Los errores pueden ser comunes, pero con la difusión mediática que alcanza un Tedeum el mensaje debería ser revisado varias veces antes de ser leído”.

Los datos oficiales

De acuerdo a los datos oficiales publicados por el Gobierno nacional, se constató que varias ciudades presentan un alarmante nivel de pobreza infantil, con más del 60 % de los niños afectados, mientras que en otros lugares la indigencia en menores de 14 años supera el 15 %.

Durante un período de cinco años, desde el segundo semestre de 2017 hasta el mismo período en 2022, se observó un empeoramiento en los números de los 31 principales conglomerados urbanos del país, sin excepciones. En algunos de estos sitios, la tasa de pobreza para dicho grupo etario se duplicó, mientras que en otros aumentó en más de un 25 %.

El dato que más preocupa: la pobreza infantil es superior al 50%

En términos generales, en el periodo de julio a diciembre de 2017, se registraron 2.394.670 niños en situación de pobreza, lo que representaba un 39,7 % del total. Sin embargo, cinco años después, en el mismo periodo de 2022, se contabilizaron 3.629.774 niños viviendo en condiciones de pobreza, lo que equivalía al 54,2 % de la población infantil en el rango de edad de 0 a 14 años.

De acuerdo a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, se identificó a Concordia como la ciudad con la mayor tasa de pobreza infantil (0 a 14 años), con un índice alarmante del 69,2 % durante el segundo semestre de 2022. Le siguen Gran Resistencia con un 64,3 % y Santiago del Estero.

