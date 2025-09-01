¿Estás pensando en abrir un comercio en el AMBA? Estos son los 5 municipios donde es más fácil habilitar un negocio

Según un estudio de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) a través de la metodología del Índice Fácil, Tres de Febrero y San Isidro resultan los municipios del Area Metropolitana de Buenos Aires donde es más simple abrir un comercio. Los siguen San Martín, La Plata y Lomas de Zamora en el top five de las ciudades que sitúan al desarrollo comercial en el centro de su agenda, algo que cobra notoriedad en un año electoral, sumado a la necesidad de reactivar el empleo y atraer nuevas inversiones.

Vale señalar que el instituto cordobés implementó para la medición la metodología del Índice Fácil sobre 19 ciudades del AMBA. Se trata de una herramienta creada por el Instituto que les permite evaluar, comparar y promover la mejora de trámites municipales en Argentina. El análisis reciente se concentró en este trámite puntual, permitiendo identificar brechas de gestión.

La baja de retenciones es costosa para el fisco y no le representará mucho al campo

"El estudio revela una realidad preocupante: la experiencia del ciudadano varía drásticamente según el municipio donde quiera abrir su negocio. Mientras en algunas localidades la habilitación es sencilla, digital y bien explicada, otras plantean un proceso engorroso, sin información clara ni canales de ayuda", explicaron desde IDESA y agregaron que esta disparidad no sólo es injusta para el vecino, también es ineficiente para los intereses de la localidad. "Los municipios que imponen más trabas desalientan inversiones y empleo potencial. Habilitar un negocio no es un paso menor: es el punto de partida para miles de proyectos productivos, comercios, emprendimientos y servicios que pueden traducirse en empleo, inversión y crecimiento económico. Cuando este proceso es eficiente, promueve la formalización y alienta a más personas a emprender. Pero cuando es confuso, lento o arbitrario, desalienta la actividad privada y fomenta la informalidad. En una región como el AMBA, donde vive más de un tercio de la población argentina, las diferencias entre municipios pueden tener efectos considerables", expresaron.

Qué hacen bien los municipios donde es más sencillo abrir un comercio

Los distritos que obtuvieron mejores resultados en el Índice Fácil son en primer lugar el municipio de Tres de Febrero con un puntaje de 77 sobre 100, y en segundo lugar San Isidro con 61 sobre 100. De acuerdo al análisis de IDESA, ambos presentan características comunes que podrían servir de ejemplo para replicarse en otros municipios:

Información clara y completa en sus portales: requisitos, plazos, costos, normativa y guías paso a paso. Trámites parcialmente o totalmente digitalizados, que permiten iniciar gestiones online, cargar documentación o pedir turnos. Comunicación orientada al ciudadano, con lenguaje sencillo y canales de asistencia efectivos como chats, líneas telefónicas o mesas de ayuda. Tasa cero para este trámite, en general, al imponer una tasa para conseguir la habilitación, genera más dolores de cabeza al ciudadano que recaudación para el municipio. Hay veces que no importa tanto el valor de la tasa si no el ida y vuelta para calcularla y presentar el pago correspondiente.

"Estos elementos no solo mejoran la experiencia del vecino, sino que también reducen la carga administrativa interna, liberando recursos para tareas de mayor valor agregado", expresaron.

Qué es el índice fácil de Idesa

El Índice Fácil (Índice de Fomento a la Agilidad de Ciudades e Innovación Local) evalúa la experiencia del ciudadano al realizar trámites municipales, con foco en simplificación, digitalización, claridad informativa y asistencia al usuario. Basado en el análisis de sitios web oficiales, normativa vigente y procesos desde una perspectiva ciudadana, permite detectar trabas, destacar buenas prácticas y proponer mejoras. Esté índice está inspirado en el enfoque del BID, para promover trámites más simples, intuitivos y transparentes, alineados con una gestión pública moderna y centrada en las personas.

lr