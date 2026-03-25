Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este miércole 25 de marzo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 25 de marzo
El euro blue hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, cotiza a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó
A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 25 de marzo
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 25 de marzo cotiza a a $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta.
Luis Caputo aseguró que el agro está en “boom absoluto” y prevé exportaciones por hasta u$s42.000 millones
El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.169,45 para la compra y $1.573,44 para la venta este miércoles 25 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.
Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 25 de marzo
Este miércoles 25 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.560,00 comprador y $1.660,00 vendedor.
Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.
Banco Patagonia: $1.576,33 comprador y $1.666,65 vendedor.
Banco Supervielle: $1.576 comprador y $1.672 vendedor.
Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor
Arcor y Danone se quedan con La Serenísima y reconfiguran el mercado lácteo
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 25 de marzo
Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 25 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.
Wall Street cae por dudas geopolíticas y activos argentinos suben en una rueda mixta
El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.