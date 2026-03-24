Arcor y Danone se quedan con La Serenísima y reconfiguran el mercado lácteo

En una de las operaciones más relevantes del año en el sector de consumo masivo, Arcor y Danone avanzaron en la adquisición conjunta del 51% restante de la empresa Mastellone Hermanos, lo que les permitirá consolidar el control total de la compañía y dar paso a la creación de un nuevo joint venture lácteo en el país.

La operación se concretó a través de Bagley Argentina y comprende la compra del paquete accionario que permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint. Con este movimiento, ambas compañías pasan a controlar el 100% de la firma dueña de la histórica marca La Serenísima, cerrando un proceso iniciado hace más de una década.

El cierre definitivo del acuerdo aún está sujeto a aprobaciones regulatorias y condiciones societarias, pero marca un punto de inflexión en la estructura del negocio lácteo local.

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Una sociedad para integrar todo el negocio

Como parte de la operación, Arcor y Danone crearán una asociación que integrará bajo una misma estructura las operaciones de Mastellone, el negocio de lácteos de Danone en Argentina y la red de distribución de Logística La Serenísima.

El objetivo es construir un negocio integrado que abarque producción, logística y comercialización, con foco en el mercado local. Según lo comunicado por las empresas, la nueva estructura buscará aprovechar sinergias, mejorar la eficiencia operativa y acelerar la innovación en productos.

Así, la alianza contará con once plantas productivas en la región y un amplio portafolio que incluye leche, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres, consolidando una de las plataformas más relevantes del sector.

Una alianza que escala

La operación representa un nuevo paso en la relación entre Arcor y Danone, que ya comparten desde 2005 la sociedad Bagley Latinoamérica. Ahora, ambas compañías llevan esa alianza al negocio lácteo, uno de los segmentos más competitivos del consumo masivo en Argentina.

Desde Danone, su CEO Antoine de Saint-Affrique destacó que el acuerdo permite llevar la alianza “al siguiente nivel” y crear una plataforma con mayor capacidad de crecimiento, innovación y alcance. Asimismo, subrayó que el objetivo central es “acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, destacó el carácter estratégico del proyecto para la firma cordobesa. “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”, afirmó.

Pagani también remarcó que esta decisión “ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”.

El cierre de una larga disputa por el control

La toma de control de Mastellone pone fin a un proceso que llevaba años de negociaciones y tensiones. Arcor y Danone ya contaban con cerca del 49% de la compañía y habían activado una opción de compra sobre el paquete mayoritario, lo que derivó en disputas con los accionistas vendedores por el precio y las condiciones.

Finalmente, el acuerdo se concretó y permitirá a ambas compañías consolidar el control total de una de las empresas más emblemáticas del país en el negocio lácteo.

FN / EM