Fabricantes de calzado regalan 1.000 pares de zapatos frente a la Casa Rosada para denunciar el cierre de fábricas

Los fabricantes de calzado regalarán cerca de 1.000 pares de zapatos este martes 27 de octubre en Plaza de Mayo, en una protesta contra la crisis que atraviesa la industria nacional. La iniciativa, denominada “zapatazo solidario”, comenzará a las 14 y busca visibilizar el cierre de más de 200 fábricas, la pérdida de empleos y las dificultades que enfrentan las empresas por la caída del consumo y el avance de las importaciones.

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La actividad estará organizada por Zapateros Unidos, una agrupación de fabricantes que decidió salir a la calle para reclamar medidas que permitan sostener la producción. Bajo la consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos”, los empresarios repartirán calzado a personas que lo necesiten.

“Ya hablamos con los jubilados que van los miércoles al Congreso y vamos a llevar cerca de 1.000 pares de zapatos y les vamos a dar uno a cada uno”, explicó a TN Lito Albano, de Calzados Luna Chiara. La entrega será parte de una jornada que también incluirá una conferencia de prensa y una movilización para presentar un petitorio ante las autoridades.

La crisis del calzado: más de 200 fábricas cerradas y pérdida de empleos

La protesta surge en medio de una fuerte contracción de la actividad. Según las entidades del sector, más de 200 establecimientos cerraron sus puertas, mientras que numerosas empresas enfrentan dificultades para mantener sus niveles de producción y sus plantillas de trabajadores.

“Estamos atravesando la peor crisis de la historia de la industria del calzado, a punto de desaparecer”, advirtió Leonardo Hammoud, dueño de Nazaria e integrante de Zapateros Unidos. Los fabricantes señalan que la caída de las ventas, las importaciones y el contrabando están afectando la competitividad de la producción nacional.

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La jornada comenzará a las 13 con una concentración en Perú 322, entre Moreno y avenida Belgrano. Una hora después, los fabricantes se trasladarán a Plaza de Mayo para realizar la entrega de zapatos, con la intención de combinar una acción solidaria con un reclamo por la continuidad de las fábricas.

A las 15, representantes de la industria y del sindicato UTICRA brindarán una conferencia de prensa en el salón El Querandí. Posteriormente, está prevista una movilización hasta la sede del Ministerio de Producción, en avenida Corrientes 672, para presentar un petitorio con los reclamos del sector.

El reclamo de empresarios y trabajadores para frenar la crisis

En un comunicado conjunto, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), otras cámaras sectoriales y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) advirtieron que la caída del consumo interno y el deterioro del poder adquisitivo están provocando una marcada baja de la producción, cierres de plantas y pérdida de puestos de trabajo.

Las organizaciones también cuestionaron el impacto del contrabando, el fraude marcario y la comercialización informal. En particular, alertaron sobre el crecimiento de las ventas no reguladas a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico, que consideran perjudiciales para los fabricantes que operan dentro del mercado formal.

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Frente a este escenario, empresarios y trabajadores solicitarán la apertura de mesas de trabajo urgentes con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Comercio y legisladores nacionales. El objetivo, según el comunicado, es impulsar políticas de contingencia y herramientas que permitan una competencia más equitativa, preservar las empresas y proteger el empleo argentino.

GZ / lr