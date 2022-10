Fuerte reacción del mercado luego del triunfo de Lula: caen los activos brasileños

Los activos brasileños caen este lunes en tanto los inversores están a la espera de que el presidente electo, Lula da Silva, de más detalles sobre los planes que tiene para la economía del vecino país, a partir de su nueva llegada al gobierno.

El mayor fondo cotizado en bolsa que rastrea acciones del país caía este lunes un 5%. Es lo que se conoce como el ETF de acciones que cotizan en los Estados Unidos.

Y una de las mayores caídas las mostraban las acciones de Petrobras en EE.UU. que caían hasta 8%, tal como consigna Bloomberg Línea.

En las últimas horas, Lula derrotó a quien ejerce hoy el gobierno, Jair Bolsonaro, y con un muy estrecho margen de victoria de apenas dos puntos, se enfrentará a un país dividido y a un congreso dividido, en tanto los aliados de Bolsonaro consiguieron una gran presencia en ambas cámaras, y controlan tres estados fuertes: Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

“Yo sería cauto con la volatilidad de las empresas estatales”, dijo a Bloomberg Línea Malcolm Dorson, gestor de carteras de Mirae Asset Global Investments en Nueva York. “Si Lula se rodea de las personas adecuadas y dice las cosas correctas, el mercado podría comprar cualquier caída inicial y continuar su racha del año hasta ahora”.

Se complican las perspectivas

También el ETF de Brasil en Europa extiende pérdidas tras la victoria de Lula. El ETF Lyxor MSCI Brazil UCITS cotizado en París cayó un 4,7%, tal como indica Bloomberg Línea.

Los bonos brasileños en dólares siguieron a la baja después de reducir las pérdidas en las operaciones europeas, y el rendimiento de sus bonos con vencimiento en 2031 subió seis puntos básicos, hasta el 6,4%.

“Al mercado no le gusta la incertidumbre y la falta de visibilidad”, dijo Stephane Ekolo, estratega de TFS Derivatives Ltd en Londres “Y hasta ahora Lula no ha hecho nada para aliviar ninguna de las dos cosas". Aun así, algunos inversores tienen la esperanza de que la reñida carrera -y los comentarios en el discurso de victoria de Lula sobre los peligros de un país dividido-indiquen que puede adoptar un enfoque moderado para gobernarla mayor economía de América Latina.

El mercado estaría a la espera de que Lula pueda repetir el éxito de sus primeros mandatos, cuando la moneda y las acciones se dispararon gracias a un sólido crecimiento económico impulsado por la subida de los precios de las exportaciones de materias primas del país.

En compás de espera hasta los nombramientos

Aunque los mercados esperaban una victoria de Lula, el impacto dependerá de sus señales y de quién elija para sustituir a Paulo Guedes como ministro de Economía, según RBC Capital Markets. “Será difícil que Lula se aleje demasiado de la alianza multipartidista y más centrista que construyó para su campaña”, escribió Elsa Lignos, de RBC Capital Markets, en una nota.

La posibilidad de una elección disputada también ha mantenido en vilo a los inversores. Muchos analistas citaron la posibilidad de una transición de poder turbulenta como uno de los mayores riesgos tras la votación.

“Suponiendo que se desarrolle debidamente una transición de poder ordenada, el efecto debería ser la reducción de la prima de riesgo político en los activos brasileños profundamente infravalorados”, dijo a Bloomberg Línea Udith Sikand, analista senior de mercados emergentes de Gavekal Research, en una nota.

Lula ha dicho que es consciente de que necesita un “gran” equipo económico para garantizar la confianza de los inversores, aunque no dio muchos detalles en su discurso de victoria del domingo. Los mercados esperan con fuerte expectativa al gabinete que designe el histórico Lula, y a las medidas con que enfoque su nueva presidencia.

LR