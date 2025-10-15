Fuerte rebote de ADRs y bonos argentinos en Wall Street tras los anuncios de Bessent

En una nueva jornada marcada por la volatilidad, tras un comienzo mixto, los activos argentinos experimentan un rebote luego de las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre una ayuda financiera que alcanzaría los US$ 40.000 millones para el gobierno de Javier Milei.

En el caso de los ADRs, las subas son lideradas por Central Puerto (+12,9%), Supervielle (+9,0%) y Banco Macro (+7,0%).

En cuanto a los bonos en dólares, encabezan las alzas AL30D (+2,2%), GD30D (+1,6%) y AL35D (+1,6%). En el ámbito local, las acciones líderes que más suben son Central Puerto (+9,8%), Supervielle (+7,7%) y Banco Macro (+5,0%).

Fuerte rechazo opositor al acuerdo de Javier Milei y Donald Trump: alertan por pérdida de soberanía

Por su parte, el dólar oficial que había llegado a tocar los $1.415 en el Banco Nación, cayó a $1.395.

Las declaraciones de Bessent que calmaron al mercado

El secretario de Tesoro americano, Scott Bessent, informó este miércoles que volvió a intervenir en el mercado abierto comprando pesos. Además, aseguró que el salvataje total a la Argentina alcanzaría los US$ 40.000 millones y que sería respaldado con DEG.

El anuncio del Tesoro tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera a Milei en la Casa Blanca y condicionara su ayuda a que su partido consiga buenos resultados en las legislativas de medio mandato del 26 de octubre.

Este miércoles una rueda de prensa, Bessent dijo: “Estamos trabajando en una facilidad de US$ 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda. Eso totalizaría 40.000 millones para (la) Argentina”.

Además, sostuvo que la Argentina tendrá el respaldo los Estados Unidos mientras desarrolle “buenas políticas” y que la victoria electoral de la Libertad Avanza “fortalecería” la capacidad del gobierno argentino de “vetar malas políticas”.

Consultado sobre si el Tesoro norteamericano comprará deuda argentina, Bessent respondió que “podrían”, sin dar mayores precisiones.