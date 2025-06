Gobernadores, preocupados por caída de ingresos

Una de cada tres rutas argentinas se encuentra en mal estado. Menos de la mitad pueden considerarse en una condición aceptable. La obra pública que eliminó Javier Milei se hace sentir en todo el país, al punto que formó parte de las críticas que los gobernadores le quieren acercar al Presidente. Las fuentes de financiamiento ante la caída de los ingresos para las provincias por el estancamiento de la economía estuvieron también en el centro del debate. Los distritos buscan una reforma fiscal para aliviar la crisis que viven en la actualidad.

En la sede porteña provisoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Azopardo 750, el martes casi la totalidad de los gobernadores se dieron cita. El correntino Gustavo Valdés se excusó de participar por un compromiso local, pero de forma casi excepcional se reunieron las otras 23 localidades, entre asistencias presenciales y virtuales. Presidido, como es habitual, por el titular del organismo, Ignacio Lamothe. Se abocaron a los temas urgentes: la brusca caída de la coparticipación federal y el freno total de la obra pública, especialmente la infraestructura vial.

El problema de la conectividad fue resaltado por dirigentes patagónicos, donde la circulación es fundamental. Hace menos de dos años, el 55% del total de las carreteras se encontraban en buen estado, recopiló el Instituto Argentina Grande (IAG) a partir de información publicada por Dirección Nacional de Vialidad. Hoy, sólo el 47,5%, mientras que el 29% tiene la peor calificación. Es que, durante la gestión anterior, se inauguraron 1.209 kilómetros nuevos de autopistas, en comparación con los cero actuales. Aunque parezca un contrasentido, el abandono es más caro y los gobernadores lo saben. Primero, porque dificulta el traslado de mercaderías y personas por sus territorios, y segundo por el lado directamente monetario. Mantener anualmente todas las rutas nacionales y provinciales cuesta US$ 4.213 millones anuales, pero rehacerlas si no están conservadas se eleva a US$ 40.773 millones.

“Estamos aquí para alzar la voz en defensa de nuestras provincias porque la situación es crítica ya que la caída de recursos golpea de forma pareja a todas las jurisdicciones y compromete la calidad de vida de millones de argentinos. Desde La Rioja, ratificamos nuestra vocación de diálogo, pero también exigimos respuestas concretas y un modelo de país verdaderamente federal, donde las provincias no sean relegadas ni castigadas por diferencias políticas”, tuiteó Ricardo Quintela. Los popes no quisieron, en esta ocasión, armar un comunicado conjunto. Sin embargo, algunos asistentes destacaron que el mensaje del riojano resumió el espíritu del encuentro. La cercanía o lejanía con Milei de los jefes territoriales diferenció el tenor de las preocupaciones y críticas, pudo reconstruir PERFIL.

Al término del encuentro de dos horas, los gobernadores definieron convocar al Ejecutivo para avanzar en una modificación tributaria que compense su pérdida de ingresos. “El Gobierno plantea con vocación reformista una discusión de una reforma fiscal, que eso tiene una contraparte que somos los Estados sub-soberanos, las provincias, por eso la idea es reflotar de alguna manera el espíritu de cuerpo que tomó en su momento el Pacto de Mayo, y dar esa discusión en conjunto con el Gobierno Nacional”, dijo a los medios el titular de Chubut, Ignacio Torres. Esta semana, una comitiva de gobernadores se acercará a Casa Rosada para iniciar ese diálogo, entre los que se encontrará el enterriano Rogelio Frigerio.

La recaudación destinada a provincias cayó 10 puntos por encima de la que se queda Nación, que se hundió 13% anual real, de acuerdo a LCG. En los distritos, la baja en Ganancias pegó de lleno por ser un impuesto coparticipable en su totalidad, con fuerte incidencia en la masa global. En el caso de la administración central, la baja se compensó con la suba de derechos de importación, créditos y débitos y, aun con cierta moderación, seguridad social, detalló la consultora.

Retoman el reclamo de infraestructura. Las 2.308 obras paralizadas en todo el país por la gestión libertaria y la caída del 82% en los gastos de capital en el primer trimestre de este año comparado con 2023 implicaron una pérdida de cerca de cien mil puestos de trabajo registrados a febrero de este año, de acuerdo al SIPA. En 2024, la inversión real en infraestructura pública fue la más baja en 22 años, de acuerdo a una radiografía compilada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense de Gabriel Katopodis. Axel Kicillof fue el más perjudicado en el parate nacional. En la provincia de Buenos Aires frenaron más de novecientos trabajos.

Desde La Plata también arrojan dardos sobre las recaudaciones que no se reparten. Milei acumuló $ 3,5 billones a través de impuestos con destinos específicos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley, señalan. Esto incluye el sistema integrado vial, el fideicomiso de infraestructura hídrica y el eximpuesto PAIS. Pese a esto, el presupuesto para la obra pública este año duplica el anterior, que a la vez triplica el de 2023.

