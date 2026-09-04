El Gobierno endurece los controles sobre los subsidios de luz y gas: habrá bajas y revisiones por ubicación

El Gobierno, a través de la subsecretaría de eficiencia e información energética, modificó los controles para acceder y mantener los subsidios de luz y gas y dispuso que determinados usuarios deberán actualizar sus datos dentro de un plazo de 60 días para evitar la baja de su solicitud. Además, avanzó con la quita de subsidios energéticos a usuarios ubicados en barrios y urbanizaciones cerradas de Neuquén.

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La primera medida fue oficializada en el Boletín Oficial del viernes 9 de septiembre, en la Disposición 11/2026, estableciendo una revisión de inscripciones que llevan al menos un año sin poder vincularse con un suministro.

Los cambios se aplican sobre el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el esquema anterior de tres niveles de ingresos y ahora divide a los usuarios residenciales entre quienes están incorporados al beneficio y quienes quedan afuera. El Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) se conformó con la información existente en el anterior RASE, por lo que quienes ya estaban inscriptos no tienen que anotarse nuevamente.

Con la Disposición 11/2026, el Ejecutivo apunta específicamente a las solicitudes que, después de un año desde su alta, todavía no hayan podido ser vinculadas con los suministros de electricidad o gas por redes informados por las empresas prestadoras. Esos casos serán sometidos a un proceso de revisión antes de que el Gobierno determine si corresponde mantener o dar de baja la inscripción.

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Quiénes deberán actualizar los datos para conservar el subsidio

Los titulares alcanzados por la revisión deberán ser notificados a través de los medios de contacto que declararon al realizar la solicitud. Desde esa comunicación tendrán 60 días corridos para corregir la situación y evitar que el trámite sea eliminado del registro.

Durante ese período, el usuario podrá rectificar, actualizar o completar los datos correspondientes al suministro declarado. La normativa también permite informar un nuevo suministro cuando el registrado originalmente no pueda ser vinculado con la información remitida por las prestadoras de los servicios de electricidad y gas.

Si transcurren los 60 días sin que el titular realice alguna de esas modificaciones, o si no informa un nuevo suministro susceptible de ser vinculado, la solicitud será dada de baja. La medida no establece, por lo tanto, una eliminación automática para todos los beneficiarios: alcanza a las solicitudes que permanecieron durante al menos un año sin poder relacionarse con un suministro y concede previamente un plazo para corregir los datos.

Los usuarios pueden consultar en cualquier momento su situación respecto de los subsidios energéticos mediante Mi Argentina, dentro de la opción Trámites. Además, si consideran que la situación asignada no corresponde, tienen disponible el procedimiento de revisión mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Qué solicitudes quedan afuera de la revisión

La nueva depuración no incluye a quienes hayan pedido el subsidio para Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado. Economía explicó que este tipo de suministro no puede vincularse con un punto físico específico mediante una prestadora y un número de cliente, como ocurre con la electricidad y el gas distribuido por redes.

La Subsecretaría justificó la revisión por la existencia de solicitudes que permanecen durante períodos prolongados sin poder relacionarse con ningún suministro informado por las empresas. El plazo de un año fue considerado suficiente para que los titulares puedan verificar los datos declarados y, en caso de ser necesario, corregirlos, con el objetivo de mejorar la consistencia y actualización del padrón de beneficiarios.

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Neuquén: quita de subsidios en barrios y urbanizaciones cerradas

La segunda modificación de hoy en materia energética alcanza específicamente a Neuquén, donde el Gobierno decidió ampliar el mecanismo de georreferenciación que ya había aplicado sobre urbanizaciones cerradas de otras jurisdicciones.

La Disposición 12/2026 ordena identificar a los usuarios que figuren en el ReSEF y estén ubicados dentro de determinadas áreas correspondientes a barrios y urbanizaciones cerradas para incorporarlos a la categoría sin Subsidios Energéticos Focalizados.

Para hacerlo, se desarrolló una metodología que cruza la ubicación de las urbanizaciones cerradas con los suministros energéticos. Según el anexo, el análisis utilizó imágenes satelitales y bases geográficas, además de padrones eléctricos aportados por EPEN, CALF, CEEZ, COPELCO y la Cooperativa de Plottier, junto con información de usuarios y suministros de gas por redes. El objetivo fue localizar las inscripciones activas del ReSEF que, mediante una intersección espacial, quedaran dentro de barrios y urbanizaciones cerradas privadas.

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Los usuarios identificados dentro de esas áreas serán excluidos del ReSEF y pasarán a la categoría sin subsidios energéticos focalizados. Sin embargo, la disposición contempla la posibilidad de reclamar: quienes consideren que la exclusión no corresponde deberán demostrarlo mediante el procedimiento de revisión de la asignación del subsidio disponible a través de TAD.

GZ/ lr