Paso a paso: cómo solicitar el subsidio de luz y gas de manera fácil y gratuita

El Estado Nacional ofrece un subsidio para servicios de luz y gas. Gracias a este, los hogares de bajos recursos pueden acceder a energía eléctrica, gas natural, garrafa o gas propano a menor costo. Para poder acceder al mismo, se deberá realizar un trámite fundamental para ingresar al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Es necesario aclarar que quienes están inscriptos al ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán realizar el procedimiento otra vez. No obstante, los beneficiarios del ex Programa Hogar y aquellas personas que recibían la Tarifa Social de Gas deberán inscribirse para recibir la ayuda económica bajo el nuevo sistema.

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A quién está dirigido el subsidio de luz y gas

Los subsidios focalizados se otorgan a aquellos grupos familiares que cuenten con ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, podrán acceder al beneficio los hogares que cuenten con:

— Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

— Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

— Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

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Entre los documentos que deberán presentar son el DNI vigente, el número de CUIL de cada integrante del hogar que sea mayor de 18 años y una dirección de correo personal. Asimismo, deberán tener el número de medidor y el número de Cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas por red.

Paso a paso: cómo solicitar el subsidio focalizado para servicios esenciales

Para obtener el subsidio para servicios de gas y luz, los beneficiarios deberán seguir una serie de pasos:

1) Ingresar al trámite y completar el formulario para registrarse en el ReSEF.

2) Seguir los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurarse de revisar todos los datos ingresados, ya que el documento tendrá carácter de Declaración Jurada.

3) Al obtener el código de confirmación de la solicitud, se deberá guardar como constancia. Ese código es importante para conocer el estado del trámite desde la aplicación o desde la web Mi Argentina.