Los hogares del AMBA deben destinar cerca de $250.000 en mayo para cubrir la canasta de servicios públicos

El gasto en la canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $249.834 en mayo del 2026, lo que representa un incremento del 17,5% respecto a abril y una suba del 50% al momento de compararlo con mayo del 2025.

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El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, que depende de la UBA y el CONICET, y refleja el impacto del aumento de tarifas en electricidad, gas, agua y transporte público.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 58% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 42% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.

Además, la canasta de servicios públicos del AMBA de mayo representa el 14,1% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.869.799) o bien, con un salario alcanza para comprar 7,5 canastas de servicios públicos (vs 8,6 en mayo de 2025). A su vez, el peso del gasto en transporte explica el 48% de la canasta y se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar

Variación porcentual interanual de la canasta

En la comparación entre diciembre de 2023 y marzo del 2026, la canasta de servicios públicos se incrementó un 800%, frente a un aumento del 231% en el nivel general de precios.

Con respecto de marzo 2025, el costo de la canasta total se incrementó 16 puntos por encima del IPC del mismo periodo. En este sentido, la canasta aumentó 50% a la vez que para la inflación del mismo lapso se estima un incremento del 34%.

Entre las variaciones por servicio se destacan:

- Transporte: aumento del 3,0% intermensual y suba del 75% interanual. Las líneas de la Ciudad aumentan 5,4% (IPC de marzo 3,4% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, se mantuvieron sin cambios. El gasto total en transporte sube 3% respecto del mes anterior

- Agua: tuvo un incremento del 5,9% intermensual y aumentó 21% interanual. Aquí confluyen tres factores: ajuste tarifario, un día más de consumo (mayo tiene 31 días) y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo (era 4% entre enero y abril). El gasto en el servicio aumentó 5,9% respecto de abril.

- Energía eléctrica: subió 37,8% intermensual y creció 43% interanual. El mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 37,8% respecto de abril.

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- Gas natural: aumentó 53,3% intermensual y dio un salto de 37% interanual. En mayo el cargo fijo sube 4% y el variable 3,3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que se duplica entre abril y mayo al dejar atrás el periodo de menor demanda del año. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 53,3%

Además, en el primer cuatrimestre del 2026, la canasta de servicios públicos en el AMBA acumuló un alza del 36,2%, contra el 15,2% de IPC registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 75% respecto a mayo de 2025, es decir, por encima del IPC estimado en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 21%, 43% y 37% respectivamente en términos interanuales.

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En particular, para energía eléctrica y gas natural se observa el impacto del cambio del esquema de subsidios, que abandonó la segmentación y ahora aplica el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En transporte pesa la regla de indexación del boleto en CABA (IPC+2%) y el aumento en los servicios interjurisdiccionales que presentan saltos discretos importantes en marzo, abril y mayo

Subsidios y cobertura tarifaria

En mayo del 2026, los hogares del AMBA cubrieron en promedio el 58% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado aportó el otro 42%. Esta relación varía según tipo de hogar y servicio.

El dato trascendente en mayo es que se incluye una bonificación extra del 25% en el precio mayorista del gas y del 10% en el precio mayorista de la energía eléctrica (solo por el componente "precio" y son complementarios a la bonificación ya otorgada por el nuevo esquema SEF).

Los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentan un aumento nominal del 50% anual acumulado a mayo y por lo tanto su variación real muestra un incremento del 14% interanual.

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Energía: aumento del 50%

Transporte: reducción del 34%

Agua: caída del 100% (eliminación total de subsidios)

Por último, mientras los subsidios a la Energía, que representaron el 76% de los subsidios acumulados, aumentaron 94% interanual nominal (+50% real), los subsidios al transporte caen 34% en términos reales, aunque al 17 de mayo de 2026 solo SOF presenta devengamientos en el mes.

GZ