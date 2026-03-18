Guillermo Rauch, el argentino que se volvió multimillonario en Silicon Valley gracias a la IA

El argentino Guillermo Rauch, CEO de la empresa tecnológica Vercel, se convirtió en uno de los protagonistas del auge de la inteligencia artificial tras el crecimiento de su compañía en el negocio de infraestructura digital para desarrolladores, un sector que ganó impulso con la expansión de los modelos de IA. Según una nota de Forbes, el empresario radicado en Estados Unidos alcanzó una fortuna estimada en al menos u$s2.100 millones luego de una ronda de inversión que elevó la valuación de su startup a u$s9.300 millones.

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La publicación también señala que el salto en la valoración se produjo luego de que Vercel recaudara u$s300 millones en una ronda liderada por Accel y el fondo soberano GIC de Singapur, lo que consolidó a la compañía como un actor clave en el desarrollo, despliegue y alojamiento de aplicaciones web, especialmente en el nuevo ecosistema de software impulsado por inteligencia artificial.

El argentino detrás de Vercel y el auge de la IA

El interés por la empresa creció en paralelo al avance de los modelos de programación automática. Forbes contó que el propio Rauch reunió a su equipo en San Francisco cuando Anthropic presentó un nuevo modelo de IA y afirmó que ese lanzamiento representaba “un gran momento para el mundo”, al considerar que la programación asistida por inteligencia artificial estaba entrando en una nueva etapa.

Según la publicación, Vercel se beneficia del crecimiento del código generado por IA porque ofrece la infraestructura necesaria para desplegar aplicaciones. Rauch explicó que la compañía busca convertirse en “la capa de infraestructura de esta nueva generación de software”, en un contexto donde cada vez más programas son creados por modelos de lenguaje.

La empresa no tiene el nivel de exposición de otras firmas tecnológicas, pero presta servicios a grandes compañías como Under Armour, Stripe y Sonos, que utilizan su plataforma para alojar su infraestructura digital. Forbes señaló que el crecimiento de la programación con inteligencia artificial provocó una fuerte aceleración en los despliegues realizados en Vercel.

De Lanús a Silicon Valley

Rauch nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, hijo de un ingeniero industrial y una ingeniera química. Según relató Forbes, comenzó a interesarse por la informática desde chico, cuando su padre compró una computadora familiar y le recomendó enfocarse en el futuro digital en lugar de seguir los métodos tradicionales de ingeniería.

El empresario contó que tuvo que aprender inglés por su cuenta para poder estudiar programación, porque no encontraba material en español. Durante la adolescencia participó en proyectos de software de código abierto y se convirtió en colaborador de una biblioteca de JavaScript muy utilizada, lo que le dio reconocimiento dentro de la comunidad internacional de desarrolladores, según la revista.

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Ese trabajo llamó la atención de empresas tecnológicas, e incluso Facebook intentó contratarlo cuando tenía 17 años, aunque la propuesta no prosperó por su edad. Poco después dejó los estudios, recibió ofertas laborales del exterior y se mudó a San Francisco, donde fundó su primera startup, que luego vendió antes de crear la compañía que más tarde se transformaría en Vercel.

El negocio que crece con la programación por inteligencia artificial

El crecimiento reciente de la empresa está vinculado al uso cada vez mayor de herramientas de programación automática. Forbes indicó que los clientes que utilizan modelos de IA generan una proporción creciente de los despliegues en la plataforma y que los ingresos de la compañía alcanzaron un ritmo anual de u$s340 millones, con un aumento interanual del 86%.

La publicación también señaló que grandes compañías tecnológicas utilizan Vercel para lanzar nuevos productos vinculados a inteligencia artificial, en un mercado donde varias firmas de infraestructura compiten por posicionarse ante la expansión de las aplicaciones generadas por IA.

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Rauch sostuvo que el objetivo de la empresa es adaptarse a un escenario en el que el software será creado cada vez más por agentes automáticos, y afirmó que el desafío es ofrecer herramientas que funcionen tanto para desarrolladores humanos como para sistemas de inteligencia artificial.

Según declaró a Forbes, la visión a futuro es que las empresas puedan operar con equipos de agentes que mantengan y actualicen el software de forma automática, un modelo que podría cambiar la forma en que se crean las startups tecnológicas en los próximos años.

GZ / lr