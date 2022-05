Hot Sale 2022: las ofertas en tecnología, electro, moda y beauty llegan al 50%

En apenas 3 días vuelve el Hot Sale, el mega evento de comercio electrónico que esperan los seguidores para comprar productos de belleza, tecnología, electrodomésticos, viajes e incluso alimentos, con descuentos que prometen llegar al 50%.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2021 el Hot Sale tuvo la participación de más de 3,5 millones de usuarios, vendió más de 6 millones de artículos y facturó un total de 25.000 millones de pesos. Para este año se estima que 7 de 10 argentinos comprarán en estas jornadas, lo cual marcará una nuevo hito para este evento tan esperado.

Prevén aluvión de ventas en el Hot Sale 2022

Con la cuotificacion como principal atractivo, este año el evento promete continuar acelerando lo que viene siendo un muy buen comienzo de año para el e-commerce, en un contexto inflacionario.

En este sentido, las tiendas “se están apalancando mucho en la financiación y en el catálogo para explotar al máximo la ocasión distinguiéndose los plazos más largos de financiación a cero interés como la opción más atractiva para los consumidores en un contexto de creciente inflación”, reflexiona Salvador Calogero, Country Manager de avenida+, empresa especializada en marketplaces y líder en tiendas bancarias que estarán participando al igual que Tienda BNA, Tienda Ciudad y Macro Premia, entre otras.

Una plataforma de comercio online detectó 500 nuevas tiendas bajo su órbita

Otra de las que participa es la reconocida Tiendanube, que ya identificó las primeras tendencias entre los usuarios y las marcas, que permiten prever cómo se preparan para las jornadas de descuentos online.

Un dato que resalta es que sólo en los últimos 25 días, se crearon más de 500 nuevas tiendas nube, "esto da cuenta de que son cada vez más las PyMEs, emprendedores y grandes marcas que deciden dar el salto al mundo online y aprovechan los beneficios de estas fechas especiales para potenciar su estrategia de ventas", aseguraron desde la firma unicornio.

Por otro lado, la plataforma identificó que son más las marcas que ya se anticipan a la fecha y activan las primeras rebajas: "en los últimos 10 días, más del 45% de las órdenes de compra se efectuaron con algún precio promocional, cupón de descuento o promoción", explicaron.

Ualá compró la plataforma de e-commerce Empretienda

“Hay una gran expectativa para este Hot Sale en cuanto al crecimiento de las ventas. Según información relevada de las más de 45.000 tiendas nube del país, esperamos un incremento en la facturación de más del 80% respecto a la edición anterior, y más de un millón de productos vendidos. Año a año, las métricas del evento continúan alza y esto se debe a que los consumidores se hallan cada vez más cómodos con el proceso de compra online, y a que las marcas manejan cada vez mejor las plataformas y adoptan estrategias específicas para estas fechas de descuentos”, sostuvo Franco Radavero, Country Manager de la plataforma para la Argentina.

Delivery, Beauty y electrodomésticos con descuentos agresivos

A continuación, le mostramos uno a uno los descuentos que promueven las marcas, para estar preparados cuando el lunes lance una nueva edición del evento de e-commerce:

* Avon: En la categoría de Maquillaje, ofrecerá 2x1 y hasta un 60% off en productos seleccionados; packs exclusivos; y descuentos de hasta 50% off en la línea premium Power Stay que es intransferible y de larga duración; incluyendo el Tinte Labial, el último producto que se sumó a la franquicia; y hasta un 55% off en la línea Ultra. En la línea de Skin Care anticipan promociones 2x1 y descuentos de hasta un 55% off y promociones especiales desde el 50% off y 2x1 en sets de la línea de ollas y sartenes Cucina Donna, hasta un 70% off accesorios para el Hogar.

* DIA online. El supermercado tendrá promociones 2x1 en bebidas, refrigerados e ítems de cuidado personal y hasta 40% de descuento en productos de la categoría desayuno y de limpieza. Los beneficios se darán además en la financiación de las compras. Los clientes contarán con beneficios exclusivos con Tarjeta Naranja, Mercado Pago y Mercado Crédito.

* PedidosYa se suma nuevamente con descuentos de hasta 50% en productos seleccionados de toda la app

* Natura espera superar el millón de visitas en su página web y ofrecerá descuentos de hasta el 50% off en sus productos de perfumería, cuerpo, maquillaje, rostro y en repuestos. Además contará con 3x2 y 2x1 en todo el sitio, 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados, promociones exclusivas desde su APP y envío gratis en las compras mayores a $5.500.

* Electrolux tendrá hasta 30% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Entre los destacados de la marca se encuentran:

-Heladera No Frost Electrolux DFN3500B Blanca 303lts. Precio Actual: $116. 399 y va a tener 18% de descuento teniendo un valor durante el hot sale de : $ 94.999

-Vaporizador de Pisos Electrolux PowerMop+ MOP11. Precio Actual: $ 19.999 y va a tener 20% de descuento teniendo un valor durante el hot sale de : $15.999.

* Gafa hasta 25% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados

Heladera con freezer GAFA HGF367AFP Plata 330 lts. Precio Actual: $ 96.399 y va a tener 25% de descuento teniendo un valor durante el hot sale de : $71.999.

* Café Martinez se suma con promociones especiales en cápsulas compatibles con máquinas Nespresso* y Dolce Gusto*. En tiendas físicas y en la tienda online ofrecerán diferentes combos que combinan las distintas variedades que posee la compañía como tipo

Italiano, Brasil, Moka, Colombia, Intenso y Lungo, y saborizados de avellana y vainilla.

* Despegar: con el marco de las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, la plataforma de turismo ofrecerá ofertas, descuentos y muchas cuotas en distintos productos tanto en el sitio web como en la App. En cuanto a los viajes domésticos, habrá 12 cuotas sin interés. Además, para todos los que quieran disfrutar de la temporada de nieve en Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes, se

ofrecerán promociones exclusivas con beneficios para la reserva de hoteles y servicios de los centros de ski.

* Atrápalo. “Vamos a tener propuestas para todos los grupos y sectores. Contamos con grandes ofertas y paquetes para los que elijan la nieve, pero también vamos a disponer de opciones para los que opten por la playa con ofertas al Caribe y Brasil principalmente”, aseguró Martin Romano, Country Manager de Atrápalo Argentina y miembro de Faevyt.

Tras dos años de pandemia, las escapadas son el producto que más ha crecido entre los turistas y habrá opciones del estilo dentro de este HOT SALE. “Desde Atrápalo vamos a trabajar fuertemente en escapadas y además contaremos con ofertas especiales para todos los eventos dentro del segmento de Ocio Urbano, espectáculos, días de campo, cine, etc.”, anticipó el responsable de la plataforma.