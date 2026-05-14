INDEC publica hoy la inflación de abril: ¿cuál fue el aumento de precios en marzo?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, dará a conocer este jueves 14 de mayo a las 16 la inflación de abril, un dato clave para medir si el costo de vida logró quebrar la aceleración de los últimos meses. El antecedente inmediato es marzo, cuando el IPC aumentó 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre de 2026.

El dato de marzo había estado marcado por fuertes subas en rubros sensibles. La división de mayor aumento fue Educación, con un salto de 12,1%, en parte por el efecto estacional del inicio del ciclo lectivo, aunque con una variación muy por encima del nivel general. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 4,1%, impulsado por combustibles, transporte público y pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles acumuló un incremento del 23%.

La inflación de CABA fue de 2,5% en abril y anticipa una baja

Para abril, las consultoras privadas esperan una desaceleración.

EcoGo proyectó una inflación de 2,5%, lo que implicaría una baja de 0,9 puntos porcentuales frente a marzo. Dentro del índice, señaló presiones en los estacionales, con aumentos de 4,9% en frutas y 4% en indumentaria.

LCG, en tanto, registró que los alimentos subieron 1,3% en la última semana de abril y que el promedio de las últimas cuatro semanas fue de 1,7%.

También Equilibra, a través del economista Lorenzo Sigaut Gravigna, estimó un IPC de 2,5% para abril.

Libertad y Progreso proyectó una variación de 2,4% y atribuyó la desaceleración a la finalización del efecto pass through de la devaluación preelectoral y al traslado ya absorbido del shock transitorio en combustibles por la guerra en Medio Oriente.

Orlando Ferreres calculó una inflación mensual de 2,6% y una variación interanual de 30,7%.

Analytica informó que durante la cuarta semana de abril los precios de alimentos y bebidas en supermercados de todo el país subieron 0,9%, mientras que el promedio de cuatro semanas fue de 1,3%. Para el nivel general, la consultora proyectó una suba mensual de 2,8%.

Las proyecciones del REM que elabora el BCRA para la inflación de abril 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, estimó una inflación mensual de 2,6% para abril. Hacia adelante, el informe prevé una desaceleración escalonada, con 2,3% en mayo, 2,1% en junio y 2% en julio. Para todo 2026, las estimaciones apuntan a una inflación anual de 30,5%, con una suba de 1,4 puntos respecto del relevamiento anterior.

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El mercado viene anticipando que el índice de abril podía ubicarse por debajo del 3%, aunque todavía lejos de una zona de estabilidad plena en tanto las expectativas siguen condicionadas por la dinámica del tipo de cambio, los combustibles y los precios regulados.

El anticipo porteño

El dato de la Ciudad de Buenos Aires funcionó como anticipo. Según informó el Instituto de Estadística porteño, la inflación de abril fue de 2,5%, por debajo del 3% registrado en marzo. En los primeros cuatro meses del año, el IPC porteño acumuló 11,6%, mientras que la variación interanual llegó al 32,4%.

La suba mensual en la Ciudad respondió principalmente al comportamiento de Transporte, Vivienda y Alimentos. Junto con Restaurantes y Salud, esas divisiones explicaron el 70,2% del aumento del nivel general. Ese dato fue abordado por PERFIL en la nota “La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en abril fue de 2,5%”, que anticipó una posible desaceleración también a nivel nacional.

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