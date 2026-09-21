Industriales bonaerenses advierten por caída de ventas, falta de crédito y costos: “La pyme está buscando financiamiento para pagar sueldos”

Los industriales de la provincia de Buenos Aires advierten que las PyMEs atraviesan una situación crítica por la caída de las ventas y el consumo, el aumento de los costos, las dificultades para acceder al financiamiento y la competencia con productos importados. Desde ADIBA y FEBA alertaron que las empresas tienen cada vez menos margen para sostener la producción y el empleo, mientras algunas firmas recurren al crédito incluso para pagar salarios o reponer materia prima.

Vaca Muerta, minería y agro invierten, pero la metalurgia no despega: la industria espera un derrame que aún no llega

Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), sostuvo que no existe una única explicación para el deterioro. Entre los principales factores ubicó la baja de las ventas, la carga impositiva que enfrentan las industrias argentinas frente a productos provenientes del exterior y las dificultades para reponer los insumos necesarios para mantener los niveles de producción.

Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), coincidió en señalar la acumulación de problemas. Las empresas deben afrontar alquileres, servicios, logística, impuestos y reposición de stock, al mismo tiempo que encuentran dificultades para sostener sus ventas. A eso se suma el encarecimiento de los insumos: según los datos del INDEC citados por el dirigente, los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto y acumularon 19,1% durante los primeros ocho meses del año.

Menos ventas y costos que las PyMEs no pueden trasladar a precios

Para Zurzolo, el principal problema aparece actualmente del lado de la demanda. “Cuando uno habla con todos los industriales, lo que te dicen es que los mayores problemas vienen por la baja de ventas”, afirmó. El titular de ADIBA agregó que las empresas también enfrentan una competencia desigual frente a los productos importados debido a la diferencia en la carga tributaria.

Todos los motores de la metalurgia quedaron en rojo en agosto

Desde FEBA señalaron una dificultad adicional: mientras aumentan los costos de reposición, las empresas no siempre pueden trasladar esos incrementos completamente a los precios finales porque el consumo no acompaña. “Los costos suben, pero la capacidad de trasladarlos al precio no se puede aplicar de manera lineal”, planteó Kahale, quien resumió el problema al señalar que “no hay plata en la calle”.

La situación también afecta la posibilidad de sostener el nivel de producción. Zurzolo explicó que numerosas empresas continuaron fabricando para preservar su productividad y las fuentes laborales, pero con el tiempo encontraron dificultades para reponer la materia prima utilizada. Para las PyMEs industriales, advirtió, realizar actualmente esa inversión y continuar produciendo se volvió cada vez más complicado.

El financiamiento se convierte en otro límite para la industria

El acceso al crédito aparece como otro de los principales obstáculos. Kahale citó un diagnóstico de CAME según el cual el 73,7% de las pymes manifiesta intención de invertir, pero solo una de cada tres logra acceder efectivamente al financiamiento. Para el presidente de FEBA, el problema no está en la falta de voluntad empresarial para crecer, sino en que el crédito disponible muchas veces no se adapta a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

La dificultad ya alcanza a necesidades básicas del funcionamiento cotidiano de las compañías. “Hoy la PyME industrial está buscando financiamiento para pagar los sueldos, para poder comprar materia prima y seguir produciendo”, advirtió Zurzolo. El presidente de ADIBA alertó que la recesión industrial puede convertirse en un problema financiero y de empleo a futuro.

Las Pymes superan en +15 puntos a las grandes corporaciones en el ranking de equidad laboral para mujeres

Kahale sumó a esa situación el impacto de la modificación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores sobre el circuito de utilización de cheques electrónicos. Según explicó, las empresas que utilizaban esa operatoria para administrar su liquidez deberán volver a canalizar ingresos y egresos mediante cuentas bancarias, lo que puede implicar un costo tributario de hasta 1,2% de una operación por el impuesto sobre créditos y débitos.

El temor a los cierres y los reclamos de los industriales bonaerenses

La preocupación por el empleo adquiere una dimensión particular en el interior bonaerense. Zurzolo describió a las PyMEs como una “familia” por la relación cotidiana entre empresarios y trabajadores y aseguró que esa cercanía lleva a muchas firmas a sostener sus planteles durante todo el tiempo posible. “Lo más probable es que aguante todo lo que pueda y que un día baje la persiana y cierre. Eso es lo que está sucediendo actualmente”, afirmó.

Frente a ese escenario, ADIBA reclamó políticas productivas de largo plazo que puedan mantenerse independientemente de los cambios de gobierno. Zurzolo planteó la necesidad de contar con “un plan de productividad a largo plazo con inclusión social”, mientras que FEBA reclamó simplificar el sistema tributario, revisar Ingresos Brutos y las tasas municipales, convertir progresivamente el impuesto al cheque en crédito fiscal para micro y medianas empresas y desarrollar instrumentos de financiamiento adecuados a las necesidades del sector.

La UIA presentó propuestas al Gobierno para aliviar la situación de las pymes

FEBA también pidió mecanismos de refinanciación para las empresas endeudadas con el fisco que contemplen su capacidad real de pago y eviten que embargos y ejecuciones profundicen las dificultades de compañías que todavía pueden continuar operando. “La PyME no pide que le resuelvan el negocio. Pide que no le agreguen obstáculos”, sostuvo Kahale, quien advirtió que, si continúan acumulándose costos y restricciones, las empresas bonaerenses seguirán concentrando sus esfuerzos en sobrevivir en lugar de invertir, producir y generar empleo.

GZ/ML