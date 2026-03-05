Industriales bonaerenses alertan por la caída de la actividad y piden fortalecer el diálogo con el Gobierno

En un documento conjunto, las principales entidades industriales y empresarias de la provincia de Buenos Aires expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector productivo y advirtieron sobre el impacto de la caída de la actividad, al tiempo que reclamaron fortalecer el respeto institucional, el diálogo público-privado y la confianza para sostener la inversión y el empleo.

Encuesta de la UIA: más del 50% de la industria reporta caída de producción y ventas

El pronunciamiento fue realizado de manera conjunta por la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). Las entidades también manifestaron su adhesión a la preocupación planteada por la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto de la situación industrial actual.

Qué dice el documento

En el documento, las distintas organizaciones destacaron el rol del sector productivo en la economía. “La industria es sinónimo de inversión productiva, generación de empleo formal, innovación, agregado de valor y arraigo territorial. Detrás de cada industria —PyME y grande— hay personas que deciden apostar por el país, asumir riesgos, invertir capital y contribuir al crecimiento de sus comunidades, aun en contextos adversos”, señalaron.

Además, subrayaron que el desarrollo sostenido del país depende de la fortaleza del entramado productivo. “No hay crecimiento, inclusión ni movilidad social sin un entramado productivo fuerte y dinámico, y sin un sector privado comprometido con el desarrollo nacional”, indicaron.

Las entidades coincidieron en que el sector industrial atraviesa un momento complejo en medio del proceso de transición hacia un nuevo esquema económico. Según señalaron, ese proceso “no es homogéneo ni inmediato” y está impactando especialmente en muchas pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, mencionaron que numerosas PyMEs enfrentan una caída de la actividad, dificultades para acceder al financiamiento y una elevada presión de costos, factores que están afectando la dinámica del sector.

Caídas en la producción y bajas ventas

Datos difundidos por la UIA refuerzan ese diagnóstico. De acuerdo con una encuesta realizada entre 644 empresas industriales de distintos tamaños y sectores, el 53,3% registró caídas en su producción y el 54,7% reportó bajas en las ventas internas.

El relevamiento también reflejó tensiones financieras en el entramado productivo: el 45,6% de las empresas informó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su dotación de personal.

Frente a este escenario, las entidades empresarias remarcaron la importancia de fortalecer el respeto institucional y el diálogo entre el sector público y privado para sostener la inversión y la actividad.

“Las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad indelegable de promover la confianza, el diálogo y el reconocimiento del rol estratégico que cumplen los empresarios y los trabajadores en la inversión, la generación de empleo y la creación de valor”, sostuvieron.

También advirtieron sobre las consecuencias que pueden generar los discursos que deslegitiman al sector productivo. Según señalaron, la descalificación pública hacia actores económicos deteriora el clima interno y envía señales negativas a potenciales inversores.

“Las decisiones de inversión se sustentan en la previsibilidad, la estabilidad y la confianza institucional. Cuando estos principios se ven afectados, se encarece el financiamiento, se postergan proyectos y se debilita la capacidad del país para atraer nuevos capitales”, afirmaron.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron su compromiso con el desarrollo productivo y con la construcción de consensos para fortalecer la industria.

“Desde las organizaciones empresariales de la Provincia de Buenos Aires continuaremos trabajando convencidos de que la articulación público-privada es indispensable para consolidar una industria más competitiva, integrada al mundo y generadora de oportunidades para todos los argentinos”, concluyeron.

El documento cerró con una definición que sintetiza la postura del sector: “Sin industria no hay nación”.

FN / EM