Inflación en España: Todavía falta lo peor

El periodista especializado en Finanzas, Andrés Stumpf, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil, y explicó el impacto inflacionario en España y sus consecuencias.

JF: ¿Cómo se viven en un país que se había desacostumbrado a la inflación, casi el 10 por ciento de inflación sobre la proyección anual?

AS: Se vive un momento delicado en el país porque nos hemos acostumbrado a inflaciones muy bajas, casi desde la entrada en el euro, y la verdad es que hay bastante desconcierto; colas en muchas estaciones de servicio, que es donde más se está notando la suba de precios, en toda la parte de energía y, sobre todo, se empiezan a ver algunos paros en ciertos segmentos de la industria, con precios de la electricidad que empiezan a no verse competitivos. Fue todo muy rápido, por eso la sorpresa, y cierto desconcierto y temor.

JF: Tuvieron movilizaciones de camioneros, la actividad pesquera parada en cierto modo, y eso sumarle, no solo lo que ocurre a nivel de consumo, sino también las facturas de luz y gas en las casas.

AS: Efectivamente, todo lo relacionado con la energía es lo más afectado de la subida de la inflación, es el componente más grande, y en España está siendo especialmente lesivo porque supone una parte muy importante de lo que se considera el cálculo de la inflación, y de ahí el número tan elevado y muy por encima de otros datos, como la media europea que está en el 7 por ciento.

España logra que la Unión Europea le permita bajar los precios de la energía

JF: De cualquier manera, no es poco tener 7 por ciento de inflación para países como Alemania, que venían luchando desde la época de la hiperinflación. Estos números de inflación recuerdan a la última vez que hubo esta cantidad que fue en la etapa de la peseta, antes del Pacto de la Moncloa. Yo no sé si recuerda en los medios españoles que la inflación se daba en el época que no había euro, ni estaba el Pacto de la Moncloa.

AS: Sí, claro que se recuerda. El dato de inflación es el mayor desde mayo de 1985. Por eso es muy sorprendente y poco habitual, pero también llama la atención la situación macroeconómica que se vive entre la salida de la pandemia, la reactivación de las economías que habían estado congeladas, y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania que disparo los precios del gas y el petróleo, es una situación muy poco habitual.

España: La inflación se dispara al máximo desde 1985

JF: ¿Hay alguna posibilidad de clima social de estallido?

AS: Se ve tensión y también paros, y es cierto que con estas cifras es imposible que el gobierno de España no empiece a tomar medidas para contenerlo. Se habla de un pacto de rentas, de repartir un poco el costo de los daños de esta situación, pero si es cierto lo que dice el Banco Central Europeo, que no hemos visto todavía el pico y en los próximos meses la inflación seguirá subiendo, también la tensión y el enfado pueden ir a más.

JF: ¿Cómo puede afectar al gobierno sus posibilidades futuras electorales?

AS: Yo creo que es un factor muy determinante, porque después de la gestión de la pandemia y de vivir una de las peores crisis del tiempo resiente, como consecuencia de los confinamientos, se basaba el cálculo electoral en el rebote económico y la buena dirección de la economía que se esperaba para este año. De momento, España sigue creciendo y las perspectivas de crecimiento son muy fuertes, pero con una inflación tan alta, todo el foco de atención de la gente se dirige a un lado negativo.